Нацбанк установил курс валют на 18 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 18 июля.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 26,222 грн (подорожал на 1 копейку);
- евро – 30,698 грн (подешевел на 2 копейки);
- российский рубль – 0,420 грн (подешевел незначительно);
- польский злотый – 7,138 грн (подешевел незначительно).
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