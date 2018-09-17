Нацбанк установил курс валют на 17 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 17 сентября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,152 грн (подорожал на 2 копейки);

евро – 32,907 грн (подорожал на 22 копейки);

российский рубль – 0,412 грн (подорожал незначительно);

польский злотый – 7,644 грн (подорожал на 6 копеек).

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