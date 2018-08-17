Нацбанк установил курс валют на 17 августа

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 17 августа.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 27,670 гривни (подорожал на 22 копейки);

евро – 31,461 гривни (подорожал на 38 копеек);

российский рубль – 0,414 гривни (подорожал незначительно);

польский злотый – 7,292 грн (подорожал на 11 копеек).

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