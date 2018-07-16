Нацбанк установил курс валют на 16 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 16 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 26,233 гривни (подорожал незначительно);

евро – 30,543 гривни (подешевел на 3 копейки);

российский рубль – 0,421 гривни (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,069 грн (подорожал незначительно).

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