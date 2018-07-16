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Нацбанк установил курс валют на 16 июля

Курс валют 16 Июл 2018
Нацбанк установил курс валют на 16 июля
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 16 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 26,233 гривни (подорожал незначительно);
  • евро – 30,543 гривни (подешевел на 3 копейки);
  • российский рубль – 0,421 гривни (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,069 грн (подорожал незначительно).

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Теги:
НБУ, Курсы валют

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