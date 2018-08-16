Вы здесь: Главная / Курс валют / Нацбанк установил курс валют на 16 августа

Нацбанк установил курс валют на 16 августа

Курс валют 16 Авг 2018
Нацбанк установил курс валют на 16 августа
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 16 августа.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 27,450 гривни (подешевел на 1 копейку);
  • евро – 31,076 гривни (подешевел на 24 копейки);
  • российский рубль – 0,413 гривни (подорожал незначительно);
  • польский злотый – 7,179 грн (подешевел на 10 копеек).

Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 15 августа

Курс валют на сегодня смотрите здесь, на сайте «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram

Поделитесь

Теги:
НБУ, Курсы валют

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.



Источник

← В Киеве повысился курс продажи доллара Как мировой рост курса доллара ударит по гривне →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top