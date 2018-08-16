Нацбанк установил курс валют на 16 августа

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 16 августа.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 27,450 гривни (подешевел на 1 копейку);

евро – 31,076 гривни (подешевел на 24 копейки);

российский рубль – 0,413 гривни (подорожал незначительно);

польский злотый – 7,179 грн (подешевел на 10 копеек).

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