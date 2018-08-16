Нацбанк установил курс валют на 16 августа

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 16 августа.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 27,450 гривни (подешевел на 1 копейку);
- евро – 31,076 гривни (подешевел на 24 копейки);
- российский рубль – 0,413 гривни (подорожал незначительно);
- польский злотый – 7,179 грн (подешевел на 10 копеек).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 15 августа
Курс валют на сегодня смотрите здесь, на сайте «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram
Поделитесь
Теги:
НБУ, Курсы валют
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.