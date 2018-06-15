Нацбанк установил курс валют на 15 июня

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 15 июня.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 26,220 гривни (подорожал на 10 копеек);

евро – 30,756 гривни (подорожал на 2 копейки);

российский рубль – 0,421 гривни (подорожал почти на копейку);

польский злотый – 7,208 грн (подорожал на 2 копейки).

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