Нацбанк установил курс валют на 15 августа

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 15 августа.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 27,459 гривни (подорожал на 11 копеек);
- евро – 31,320 гривни (подорожал на 14 копеек);
- российский рубль – 0,411 гривни (подорожал на 1 копейку);
- польский злотый – 7,285 грн (подорожал на 3 копейки).
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