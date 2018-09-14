Нацбанк установил курс валют на 14 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 14 сентября.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 28,127 грн (подорожал на 10 копеек);
- евро – 32,683 грн (подорожал на 21 копейку);
- российский рубль – 0,410 грн (подорожал на 1 копейку);
- польский злотый – 7,583 грн (подорожал на 5 копеек).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 13 сентября.
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