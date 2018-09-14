Нацбанк установил курс валют на 14 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 14 сентября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,127 грн (подорожал на 10 копеек);

евро – 32,683 грн (подорожал на 21 копейку);

российский рубль – 0,410 грн (подорожал на 1 копейку);

польский злотый – 7,583 грн (подорожал на 5 копеек).

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