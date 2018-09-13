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Нацбанк установил курс валют на 13 сентября

Курс валют 13 Сен 2018
Нацбанк установил курс валют на 13 сентября
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 13 сентября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 28,026 грн (подешевел на 7 копеек);
  • евро – 32,468 грн (подешевел на 5 копеек);
  • российский рубль – 0,403 грн (подорожал незначительно);
  • польский злотый – 7,533 грн (подешевел на 1 копейку).

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Теги:
НБУ, курс валют

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