Нацбанк установил курс валют на 13 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 13 сентября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,026 грн (подешевел на 7 копеек);

евро – 32,468 грн (подешевел на 5 копеек);

российский рубль – 0,403 грн (подорожал незначительно);

польский злотый – 7,533 грн (подешевел на 1 копейку).

Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 12 сентября .

Курс валют на сегодня смотрите здесь, на сайте «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram.

Поделитесь

Теги:

НБУ, курс валют

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.





Источник