Нацбанк установил курс валют на 12 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 12 сентября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,096 грн (подешевел на 10 копеек);

евро – 32,518 грн (подешевел на 11 копеек);

российский рубль – 0,401 грн (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,546 грн (подешевел на 1 копейку).

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