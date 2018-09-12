Нацбанк установил курс валют на 12 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 12 сентября.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 28,096 грн (подешевел на 10 копеек);
- евро – 32,518 грн (подешевел на 11 копеек);
- российский рубль – 0,401 грн (подешевел незначительно);
- польский злотый – 7,546 грн (подешевел на 1 копейку).
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