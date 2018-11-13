Нацбанк установил курс валют на 12 ноября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 12 ноября.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 27,892 грн (подешевел на 3 копейки);
- евро – 31,646 грн (подешевел на 26 копеек);
- российский рубль – 0,417 грн (подешевел незначительно);
- польский злотый – 7,380 грн (подешевел на 5 копеек).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 9 ноября.
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