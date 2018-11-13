Нацбанк установил курс валют на 12 ноября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 12 ноября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 27,892 грн (подешевел на 3 копейки);

евро – 31,646 грн (подешевел на 26 копеек);

российский рубль – 0,417 грн (подешевел незначительно);

польский злотый – 7,380 грн (подешевел на 5 копеек).

Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 9 ноября .

Курс валют на сегодня смотрите здесь, на сайте «2000», и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram.





Источник