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Нацбанк установил курс валют на 12 ноября

Курс валют 13 Ноя 2018
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 12 ноября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

  • доллар США – 27,892 грн (подешевел на 3 копейки);
  • евро – 31,646 грн (подешевел на 26 копеек);
  • российский рубль – 0,417 грн (подешевел незначительно);
  • польский злотый – 7,380 грн (подешевел на 5 копеек).

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