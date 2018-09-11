Нацбанк установил курс валют на 11 сентября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 11 сентября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,201 грн (подешевел на 6 копеек);

евро – 32,631 грн (подешевел на 20 копеек);

российский рубль – 0,404 грн (подешевел на 1 копейку);

польский злотый – 7,559 грн (подешевел на 6 копеек).

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