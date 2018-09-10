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Нацбанк установил курс валют на 10 сентября

Курс валют 10 Сен 2018
Нацбанк установил курс валют на 10 сентября
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Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 10 сентября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,264 грн (подорожал на 4 копейки);
евро – 32,82 грн (подешевел на 1 копейку);
российский рубль – 0,409 грн  (подешевел незначительно);
польский злотый – 7,620 грн (подорожал незначительно).

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