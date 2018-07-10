Нацбанк установил курс валют на 10 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 10 июля.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 26,250 грн (подешевел на 7 копеек);

евро – 30,946 грн (подорожал на 9 копеек);

российский рубль – 0,418 грн (подорожал незначительно);

польский злотый – 7,163 грн (подорожал на 10 копеек).

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