Нацбанк установил курс валют на 10 июля

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 10 июля.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 26,250 грн (подешевел на 7 копеек);
- евро – 30,946 грн (подорожал на 9 копеек);
- российский рубль – 0,418 грн (подорожал незначительно);
- польский злотый – 7,163 грн (подорожал на 10 копеек).
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