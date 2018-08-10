Нацбанк установил курс валют на 10 августа

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 10 августа.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 27,111 гривни (подорожал на 15 копеек);

евро – 31,430 гривни (подорожал на 18 копеек);

российский рубль – 0,409 гривни (подешевел на 1 копейку);

польский злотый – 7,354 грн (подорожал на 2 копейки).

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