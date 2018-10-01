Нацбанк установил курс валют на 1 октября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 1 октября.
Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:
- доллар США – 28,270 грн (подешевел на 3 копейки);
- евро – 32,725 грн (подешевел на 40 копеек);
- российский рубль – 0,431 грн (подорожал незначительно);
- польский злотый – 7,651 грн (подешевел на 9 копеек).
Другие новости курса валют: Нацбанк установил курс валют на 28 сентября.
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