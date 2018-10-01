Нацбанк установил курс валют на 1 октября

Нацбанк опубликовал курс основных валют по отношению к гривне на 1 октября.

Национальный банк Украины установил следующий официальный курс валют:

доллар США – 28,270 грн (подешевел на 3 копейки);

евро – 32,725 грн (подешевел на 40 копеек);

российский рубль – 0,431 грн (подорожал незначительно);

польский злотый – 7,651 грн (подешевел на 9 копеек).

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