Нацбанк укрепил гривню к доллару

Вчера, 16:17

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Стала известна официальная стоимость «зеленого» на 23 октября



Фото: пресс-центр НБУ

На вторник, 23 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:







22.10

23.10

Изменение

1 доллар США

28,18 грн

28,08 грн

— 0,10 грн



Таким образом, по сравнению со значениями 18 октября, курс доллара снизился на десять копеек после роста на 15 копеек 22 октября. Вместе с тем, доллар остается выше психологической отметки в 28 грн за доллар. При этом аналитики на этой неделе ожидают умеренного роста курса доллара в Украине.

















Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:

Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался «подтягивать» курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

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