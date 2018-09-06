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Западные СМИ шокированы: снайперов в Киеве нанимал не Янукович, а оппозиция
06.03.2014,
55 комментариев
Авианосец ВМС США «Джордж Буш» вышел на связь с Украиной
05.03.2014,
25 комментариев
«Правый сектор» едет в Донецк, Луганск и Харьков
09.04.2014,
16 комментариев
Стало известно, кому Украина продавала оружие в 2012 году
16.07.2013,
15 комментариев
Ставицкий: В конце лета может быть подписано соглашение с Chevron
13.06.2013,
13 комментариев
В Баку пройдет международный форум по электронной коммерции
06.09.2018,
Нет комментариев
Киев получит европейский мусороперерабатывающий завод через два года
06.09.2018,
Нет комментариев
Чего стоит бояться на российском рынке – мнение Минфина, Минэка, Мосбиржи, ЦБ и ВТБ
06.09.2018,
Нет комментариев
Бегемот и гиппопотам. Почему непролонгировать «Большой договор» можно, а денонсировать — нет?
06.09.2018,
Нет комментариев
В Украине ужесточат наказание за контрабанду леса: все подробности
06.09.2018,
Нет комментариев
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Нацбанк Украины повысил учетную ставку
Нацбанк Украины повысил учетную ставку
Экономика Украины
06 Сен 2018
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Нацбанк Украины повысил учетную ставку Газета.Ru
Нацбанк повысил учетную ставку до 18% годовых Depo.ua
НБУ решился на кардинальные меры и повысил учетную ставку Обозреватель
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Кабмин начинает борьбу с зарплатами в конвертах →
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Экономические новости
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