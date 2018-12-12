Нацбанк Украины ожидает предоставления $1,4-1,9 млрд от МВФ до конца года — Вести. Экономика

Москва, 13 декабря — «Вести.Экономика». Национальный банк Украины (НБУ) ожидает положительного решения Международного валютного фонда (МВФ) по предоставлению Украине транша в размере $1,4-1,9 млрд до Рождества, сообщил в четверг глава НБУ Яков Смолий. Заседание совета директоров Международного валютного фонда по вопросу выделения Украине нового финансирования по программе stand-by (SBA) назначено на 18 декабря.

«Мы ожидаем позитивное решение по программе стенд-бай на замену действующей сегодня программе расширенного финансирования и ожидаем, что очередной транш поступит после принятия решения, то есть до Рождества», — приводит слова Смолия агентство «Униан».

По словам главы Нацбанка, ожидается, что сумма транша составит от $1,4 млрд до $1,9 млрд.

Как писали «Вести.Экономика», в октябре глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Украине грозит дефолт без кредита Международного валютного фонда.

«Мое понимание экономической ситуации говорит о том, что без кредита МВФ Украину может ждать дефолт», — заявил Коболев.

Он также сказал, что включен в состав переговорной группы с МВФ.

В начале сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выполнение требований МВФ о повышении цен на газ для населения — это шаг, на который правительство вынуждено идти, для того чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам, а невыполнение такого шага грозит финансовой катастрофой и дефолтом.

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