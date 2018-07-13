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Нацбанк Украины назвал главный риск для экономики страны

Экономика Украины 13 Июл 2018
Нацбанк Украины назвал главный риск для экономики страны
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  • Нацбанк Украины назвал главный риск для экономики страны  Газета.Ru

  • Нацбанк Украины назвал срыв программ МВФ главным риском для экономики  РБК

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