Нацбанк спрогнозировал, как упадет экономика Украины в 2020 году

В ближайшее время курс доллара будет зависеть от многих факторов

Как сообщает Politeka.net, свой прогноз озвучил глава аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин, передает «Главред».

24 апреля справочный курс доллара составил 27,01 гривни за доллар. Андрей Шевчишин предсказал, что будет с курсом.

По словам эксперта, до конца апреля доллар будет стоить около 27 гривен за один «зеленый». На курс украинской валюты повлияет решение Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8%. Кроме того, регулятор должен снизить объем покупки валюты на рынке с 50 до 20 миллионов долларов.

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«Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 10% до 8% годовых. Регулятор также сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда в размере около 2 млрд долларов уже в текущем квартале», — сообщил аналитик.

Он обратил внимание на прогноз Нацбанка, согласно которому экономика Украины вместо роста в 3,7% до конца года упадет на 5%. Причиной называют эпидемию китайского вируса.

Сам эксперт отмечает, что на курс доллара в Украине влияют много факторов. В первую очередь, падение ажиотажного спроса на иностранную валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны рядовых граждан. Вдобавок, рынок сохраняет девальвационные ожидания, поэтому на фоне укрепление курса будут новые покупки, как только появится дополнительная ликвидность.

Экономист подчеркнул, что шансы на очередной договор с МВФ и снижение заинтересованности импортеров станут все меньше и меньше влиять на рынок. И чтобы укрепить гривну в будущем, нужны будут новые драйверы.

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