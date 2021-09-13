Нацбанк РК повысил базовую ставку до 9,50% годовых

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,50%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,50%.

Уточняется, что данное решение обусловлено преобладающим проинфляционным давлением в экономике, вызванным общемировыми инфляционными тенденциями роста цен на продовольствие и сырье, при опережающем восстановлении глобального спроса над возможностями выпуска.

«Усиливают это давление внутренние межсезонные шоки, активно восстанавливающийся потребительский спрос, а также рост цен на электроэнергию, газ и ГСМ. В результате годовая инфляция ускорилась до 8,7%. Инфляционный фон также усиливается повышенными инфляционными ожиданиями населения, которые в августе составили 8,8%», − говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба Нацбанка, повторные вспышки COVID-19 замедлили деловую активность в мире и обострили проблемы глобальных поставок, усилив проинфляционные процессы. По прогнозам МВФ, на фоне вакцинации и стимулирующих мер в этом году мировая экономика продемонстрирует быстрое восстановление с последующим замедлением в 2022 году. Прогнозы международных организаций по росту экономик стран − торговых партнеров Казахстана улучшены по ЕС и России, а по Китаю немного снижены. Глобальное инфляционное давление продолжает оставаться на повышенном уровне на фоне увеличения цен на продукты питания, сырье, металлы и автомобили.

«Вклад в инфляционный тренд формируется повышенными мировыми ценами на продовольствие. Об этом свидетельствует рост в годовом выражении индекса продовольственных цен ФАО в августе 2021 года на 32,9%. На этом фоне производители по всему миру сообщают о сохраняющихся проблемах с поставками и высокими ценами на логистику, сырье и готовую продукцию», − дополнили в НБ.

Так, согласно индексу стоимости перевозки сухого груза Baltic Dry Index, стоимость отправки контейнера выросла в 3,4 раза по сравнению с декабрем 2019 года, по сравнению с маем 2020 года – в 7,4 раза. На этом фоне общий уровень инфляции в странах продолжает расти, превышая целевые ориентиры монетарных властей.

Таким образом, в США инфляция в июле 2021 года достигла максимального значения за 13 лет – 5,4%, в еврозоне – максимального за 10 лет значения 3% в августе 2021 года, в России – максимального за 5 лет значения 6,7% в августе 2021 года. В связи с чем представители крупнейших регуляторов мира заявляют о целесообразности более раннего сворачивания программы выкупа активов, а развивающиеся страны уже приступили к циклу ужесточения монетарных условий. При этом сокращение монетарных стимулов со стороны ФРС США и ЕЦБ может привести к росту волатильности на финансовых рынках.

Как следствие основным драйвером роста цен остается продовольственная инфляция, которая в августе достигла 11,4%. Среднемесячные значения инфляции с апреля 2021 года превышают средние значения за последние 20 лет, что является нехарактерным для летних месяцев.

Существенный вклад в текущее ускорение годовой продовольственной инфляции внес резкий скачок цен на овощи (на 26,1%), в частности на овощи длительного хранения (картофель – на 29,7%, морковь – на 68,2%, свекла – на 124,0%). В условиях истощения внутренних запасов до поступления нового урожая месячный рост цен на эти продукты продемонстрировал рекордные значения, нехарактерные для летнего периода. Наблюдается рост цен на мясо и мясопродукты (на 9,5%), вызванный повышением цен производителей вследствие удорожания кормовых культур. Вслед за общемировым трендом продолжился ускоренный рост цен на растительные масла (подсолнечное – на 66,8%, оливковое – на 9,0%), вызванный сокращением предложения на мировом рынке.

Непродовольственная инфляция ускорилась до 7,3% в августе 2021 года в результате продолжающегося роста цен на ГСМ (на 13,1%), одежду и обувь (на 6,5%). Факторами роста цен на ГСМ являются рост себестоимости и восстановление экономической активности, тогда как цены на одежду и обувь растут вследствие повышения цен на импортные товары и восстановления потребительского спроса.

Инфляция платных услуг в августе 2021 года составила 6,6%. Рост цен на платные услуги вызван повышением тарифов на регулируемые коммунальные услуги (рост на 6,3%) в результате роста цен на электроэнергию (на 10,1%). Также в структуре сервисной инфляции наблюдается удорожание услуг транспорта (на 4,1%), в частности воздушного транспорта (на 21,3%), и ряда других нерегулируемых услуг на фоне восстановления потребительского спроса.

Экономическая активность демонстрирует динамичные темпы роста на фоне восстановления многих отраслей экономики.

За 7 месяцев рост ВВП составил 2,7% в годовом выражении. Продолжается восстановление спроса в отраслях, увеличение загрузки производственных мощностей и объема произведенной продукции. Композитный опережающий индикатор, представляющий собой агрегированную оценку предприятий реального сектора, поднялся по итогам II квартала 2021 года до 100,1 и продолжит расти до 100,2 в III квартале 2021 года согласно опросам национального банка.

Существенный вклад в рост экономики вносит восстановление спроса, что подтверждается позитивной динамикой розничного товарооборота, который вырос в январе-августе 2021 года на 6,1% за счет роста торговли непродовольственными товарами, поддерживаемого ускоренными темпами потребительского кредитования. При этом высокий внутренний спрос отражается на увеличении импорта потребительских товаров, который в первом полугодии 2021 года вырос на 27,3%.

Поддержку спросу оказывает положительная динамика реальных доходов населения. Так, во втором квартале 2021 года, несмотря на дальнейшее ускорение инфляционных процессов, рост реальных доходов продолжился, составив 1,5%. Дополнительное проинфляционное давление продолжает оказывать объем трансфертов из национального фонда, который достиг 4,55 трлн тенге в рамках реализации антикризисных мер.

Перспективы развития мирового рынка нефти в целом остались неизменными. По итогам августа цены на нефть марки Brent снизились на 4,4% ввиду распространения дельта-штамма и замедления темпов глобального экономического роста. Запасы нефти в США продолжили снижаться (снижение составило 13,8 млн баррелей в августе, 13,1 млн баррелей в июле и 26,9 млн баррелей в июне), однако темпы изменения замедлились.

Согласно обновленным прогнозам международного энергетического агентства, рост спроса на нефть в 2021 году будет ниже, чем предполагалось ранее. Ожидается, что до конца года рынок нефти будет относительно сбалансирован. При этом с 2022 года из-за договоренности стран ОПЕК+ о ежемесячном наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки и увеличения добычи нефти в США предложение нефти будет опережать рост спроса, создавая предпосылки для коррекции цены на нефть. Учитывая данные тенденции, главной предпосылкой прогноза по базовому сценарию является цена на нефть в 60 долларов США за баррель в оставшиеся месяцы 2021 года и до конца прогнозного периода.

По базовому сценарию прогноз по росту ВВП до конца года пересмотрен в сторону незначительного снижения, что связано с несколько более медленным, чем ожидалось ранее, восстановлением экономики. В 2021 году рост ВВП Казахстана ожидается на уровне 3,5-3,8%. Основным драйвером выступит активно восстанавливающийся потребительский спрос, который поддерживается умеренным ростом реальных доходов.

Рост ВВП также будет поддержан реальным экспортом вследствие увеличения внешнего спроса и объемов добычи энергоресурсов. В свою очередь, сдерживающий эффект на рост ВВП будет оказывать увеличение импорта в результате восстановления внутренней потребительской активности и незначительного роста инвестиционной активности.

Рост экономики в 2022 году прогнозируется на уровне 4,1-4,4%, что немного выше предыдущей оценки. Ускорение роста экономики будет сопровождаться ослабевающим влиянием пандемии на экономическую активность и увеличением объемов добычи нефти и газового конденсата в результате постепенного ослабления ограничений ОПЕК+.

В Нацбанке отметили, что при обновлении базового прогноза по инфляции был принят во внимание комплекс мер антиинфляционного реагирования, одобренный правительством по поручению президента РК для стабилизации немонетарных факторов инфляции.

«Принятие оперативных мер позволит, по оценке правительства, снизить продовольственную инфляцию до 8% к концу года. Учитывая историческую динамику инфляции в последние 4 месяца года, а также степень эффективности реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования, в 2021 году годовая инфляция сложится в пределах 7,5-8,5%. В базовом сценарии инфляционные процессы до конца года сохранят текущую динамику, и по итогам года инфляция сложится ближе к верхней границе прогнозного диапазона. Нижняя граница диапазона прогноза инфляции определена с учетом потенциала снижения инфляции в рамках эффективной реализации Правительством комплекса мер антиинфляционного реагирования. Последующие решения по базовой ставке будут приниматься в том числе с учетом оценки эффективности реализованных антиинфляционных мер», − разъяснили представители банка.

В 2022 году по мере выхода из расчета высокой базы 2021 года инфляция начнет замедление к верхней границе целевого коридора 4-6%. Замедление инфляции будет протекать на фоне смягчения внешнего инфляционного фона и ожидаемого снижения мировых продовольственных цен после их значительного роста в текущем году. При этом процессы дезинфляции в 2022 году во многом будут зависеть от ожидаемого сбора урожая зерновых в Казахстане, восстановления глобальных цепочек поставок и уровня фискального стимулирования внутренней экономики в 2022-2023 годах.

Национальный банк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики, оценивая эффективность реализации антиинфляционных мер и рисков сокращения монетарных стимулов со стороны ФРС США и ЕЦБ. Данные меры в соответствии со стратегией денежно-кредитной политики до 2030 года будут способствовать снижению инфляции к целевому коридору 4-6% в 2022 году.





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