Нацбанк прогнозирует 12 % инфляции на следующий год

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию в 2016 году на уровне 12%.

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева на встрече с банкирами 8 сентября, передает пресс-служба регулятора.

«Ситуация с инфляцией полностью контролируема, два последние месяцы у нас дефляция. На следующий год прогнозируем инфляцию на уровне 12%, на 2017 год – 8%, на 2019 год – 5%», — цитирует Гонтареву пресс-служба.

Банковская система, по ее словам, в настоящее время гиперликвидна.

«Ликвидность банковского сектора бьет рекорды. На депозитных сертификатах сейчас находится около 48 миллиардов гривень, на корсчетах сосредоточено 23-25 миллиардов гривень. Кроме того, вчера Минфин сообщил, что единый казначейский счет у нас достиг невиданного размера – около 46 миллиардов гривень. Ликвидности больше, чем нужно», — сказала она.

Гонтарева также проинформировала банкиров, что регулятор будет постепенно снимать валютные ограничения, а в середине следующего года планирует перейти на новую, ориентированную на рынок, систему валютного регулирования.

Напомним, что в августе дефляция в Украине составила 0,8% и замедлила инфляцию в годовом измерении до 52,8%.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины, по предварительным подсчетам, закладывает в госбюджет на 2016 год показатель инфляции в 12% и курс 24,4 гривны за доллар.

Следует отметить, что бюджет Украины на 2015 год построен на оптимистическом сценарии, предусматривающем инфляцию в 26,7%.