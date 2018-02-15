Нацбанк опустил курс доллара до уровня октября 2017 года

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Национальным банком Украины на 15 февраля установлены официальные курс валют, которые продолжили свое снижение.
Обновленные курсы обнародованы на официальном сайте НБУ.
Курс доллара снизился до 26,65 грн/долл.
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Курс евро откатился ниже 33 грн/евро — до 32,91 грн/евро.
Российский рубль удерживает позицию 4,62 грн/10 руб.
Ранее заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что действие временных неблагоприятных факторов на курс гривны в начале года обычно нивелируется в течение остального года.
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