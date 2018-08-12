Нацбанк обвинил трудовых мигрантов в подрыве экономики Украины

А люди уезжают и уезжают работать в другие страны

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал очередной инфляционный отчёт за июль 2018 года, где обвинил гастарбайтеров: дескать, они тормозят рост украинской экономики.

«Один из основных рисков базового сценария – продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда», – говорится в отчёте НБУ. Если темп оттока рабочей силы за границу сохранится, это раскрутит инфляцию и вызовет замедление развития всех сфер производства, считают эксперты НБУ.

При этом признаётся, что «основной драйвер» украинской экономики – частное потребление, которое стимулируется денежными переводами заробитчан. Денежный поток растёт и, по прогнозам, в следующем году составит более $12 млрд.

«Наконец-то дошло: массовая трудовая миграция замедляет экономический рост в Украине. Хотя справедливости ради надо признать, что за последние 2,5 года Украина получила от трудовых мигрантов 22 млрд долл. США, что в 11 раз превышает сумму кредитов от МВФ за этот же период. Конечно, слишком долго и мучительно шёл этот процесс осмысления, казалось бы, совершенно очевидного факта, однако только в конце прошлой недели появился в открытом доступе Инфляционный отчёт Национального банка», – написал на своей странице в социальной сети Facebook директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

А в НБУ ещё не определились окончательно, что лучше для экономики – трудовая миграция или занятость населения. С одной стороны, для будущего Украины отток специалистов и рабочих рук – катастрофа, с другой – в настоящем снижается безработица и повышаются доходы граждан (люди уезжают работать в другие страны и шлют деньги родственникам). «Украина просто повторяет путь других западноевропейских стран», – утешают себя чиновники.

«Трудовая миграция из Украины – это следствие колониальной структуры экономики. Украина производит сырьё, экспортирует сырьё и импортирует готовую продукцию. Экспорт товаров с низкой добавленной стоимостью, а импорт – с высокой.

При такой структуре экономики по определению не может быть высоких зарплат и так много жителей украинская сырьевая экономика не прокормит. Поэтому и происходит массовая трудовая миграция из Украины. Люди хотят просто получать адекватную зарплату за свою работу. Ведь в Польше, например, зарплаты в 4 раза выше, чем в Украине – 1000 евро против украинских 250 евро», – объясняет причины высокого уровня трудовой миграции украинский экономист Виктор Скаршевский.

Но при этом он уверен, что НБУ в своём инфляционном отчёте перепутал причину и следствие, обвиняя во всех бедах украинской экономики заробитчан. «Если темпы трудовой миграции продолжатся еще 5-10 лет, то она превратится из миграции в эмиграцию. Краткосрочные выгоды от крупных переводов валюты от гастарбайтеров сойдут на нет, а экономический и трудовой потенциал Украины будет разрушен.

Но только не нужно путать причину со следствием, как это делает Нацбанк. Не «трудовая миграция замедляет экономический рост», а отсутствие экономического роста ускоряет трудовую миграцию.

Не нужно перекладывать ответственность за разрушительную экономическую политику с больной головы на здоровую», – считает Скаршевский.

С ним согласен и глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник: он уверен, что обвинять трудовых мигрантов в украинских бедах просто аморально.

«По данным Международной организации труда, 10% трудоспособного населения Украины не имеют работы, а это 1,7 млн человек. Но главная проблема в том, что в стране не знают, сколько людей живёт здесь, сколько уехало работать за границу и работают ли они. А может они вообще выехали на постоянное место пребывания за рубеж? Да, соглашусь, действительно, нам не хватает рабочих рук – тех же сварщиков, строителей. Но если в Украине человек получает зарплату в 3-5 раза меньше, чем в Польше, кто имеет вообще право обвинять его в том, что он не желает жить в нищете в Украине?» – прокомментировал Воскобойник отчёт НБУ в эфире одного из украинских телеканалов.

Зато политики знают, что нужно делать, чтобы вернуть граждан Украины домой. Уехавшие украинцы вернутся назад, когда в стране резко вырастут зарплаты, внезапно нашёл решение проблемы лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«Чтобы вернуть наших людей из-за границы, надо преодолеть бедность. Кто же будет работать здесь за 100 евро, когда в соседней Польше можно получать 600?» – задался вопросом Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook.

Впрочем, что нужно для того, чтобы резко увеличить зарплаты украинцам, радикальный политик умолчал.

А пока экономисты и политики выдают прогнозы, что ждёт украинскую экономику в будущем и есть ли у неё это будущее, украинцы потихоньку собирают чемоданы и уезжают. По данным опроса Киевского международного института социологии, мечтают уехать на работу за границу ради того, чтобы просто заработать денег, 45% опрошенных, 8,7% – хотят уехать, потому что не верят в то, что на Украине ситуация изменится в лучшую сторону, а 9,4% собираются реализовать себя в профессии за границей.

Соб. корр. ФСК

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