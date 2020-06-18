Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов на 19 июня

Национальный банк Украины (НБУ)

установил официальный курс гривни к доллару на 19 июня на уровне 26,76 грн за

доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,06

грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за

последний банковский день упал на 2 копейки – по состоянию на сегодня курс

гривны к доллару был установлен на уровне 26,78 грн за доллар. В то же

время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 1 копейку

– по состоянию на 18 июня курс был установлен на уровне 30,07 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс

банковских металлов на 19 июня. Стоимость золота установлена на уровне 46 070,34

грн за унцию, что на 88 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на

уровне 466,97 грн за унцию – на 35 коп меньше, чем на 18 июня. Стоимость платины

в пятницу будет на уровне 21 807,81 грн за унцию, что на 81 грн меньше,

чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по

состоянию на вечер четверга составляет 9401,2 долл.

Ранее «Комментарии» писали, что юридические лица, ведущие коммерческую

деятельность в Украине и имеющие долги перед кредиторами, освободились

от открытия производств по банкротству. Такая норма содержится в

законопроекте №3322, который был принят в Верховной Раде. В поддержку закона

выступили 307 парламентариев.

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