Нацбанк незаконно начал процедуру ликвидации банка «Финансовая инициатива»

Национальный банк начал процедуру ликвидации банка «Финансовая инициатива» с нарушением закона

Об этом заявил владелец группы компаний «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк, передает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу.

«Сегодня Национальный банк в очередной раз пошел на нарушение действующего законодательства, начав ликвидацию банка «Финансовая инициатива», несмотря на решение Окружного административного суда Киева по делу 826/11415/16, вступившее в законную силу после его пересмотра Шестым апелляционным административным судом 17 апреля 2019. Таким образом, Национальный банк Украины в лице своего правления пошел на грубое нарушение действующего законодательства», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Национальный банк именно таким незаконным способом отвечает на публичную позицию акционера о деятельности самого Национального банка, относительно экономической политики НБУ, которая уже привела к стагнации банковского сектора страны. «Мы четко понимаем, что люди, которые на сегодняшний день управляют Национальным банком, абсолютно не являются самостоятельными, и ими до сих пор руководит Валерия Гонтарева, несмотря на бегство в Лондон. О предвзятости Валерии Гонтаревой, кроме всего прочего, говорит хотя бы тот факт, что единственный суд, который она лично посетила по делу уничтожения банков — это был суд по банку «Финансовая инициатива». Другие суды Валерия Гонтарева игнорировала», — подчеркивается в заявлении.

«Мы понимаем, что очень легко прикрываться рассказами о якобы очистке банковской системы, назначать «внутренних врагов» (сейчас Нацбанк даже нанимает группу журналистов, которые должны не освещать работу НБУ, а писать заказные статьи о всех тех, кого В. Гонтарева признала своими личными врагами). При этом, к сожалению, у нас до сих пор не дано политической и юридической оценки работы Нацбанка, которая де-факто привела к полному отсутствию кредитования реального сектора экономики и невозможности появления точек роста», — отметили в Укрлэндфарминге.

Также Бахматюк заявил, что этим действиям будет дана историческая оценка. «Но люди, которые управляют Национальным банком, должны четко осознать, что эра их безнаказанности прошла. И даже если прикрываться внешними инвесторами или национальными интересами — все равно правда имеет право на жизнь. Мы четко понимаем, что банк «Финансовая инициатива» был доведен до банкротства чисто по прихоти и из желания его уничтожить. Это был пример безалаберности и неумения провести нормальные переговоры — а такие намерения мы всегда декларировали», — отметил он.

«Мы искренне надеемся, что такое решение Нацбанка как еще один шаг к беззаконию, будет оценено правоохранительными органами. Как и будут оценены все другие шаги, которые были перед тем сделаны и В.Гонтаревой, и правлением НБУ, в том числе и в отношении нашего банка. Мы будем обращаться в суд, потому что считаем решение незаконным. Мы понимаем, что физически потеряли этот актив — у него нет уже никакой ценности, но справедливости ради мы докажем в судах, что решение Нацбанка было незаконным, а те, кто его лоббировал, будут наказаны по закону», — резюмировали в компании.

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