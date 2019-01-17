Нацбанк назвал причины низкой позиции гривны в индексе Биг-Мака — 112.ua

В январе 2019 года индекс Биг-Мака показал, что гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира

Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий

Пресс-служба НБУ

Украинская гривна является одним из аутсайдером индекса Биг-Мака, поскольку в Украине очень низкие цены, а доллар на мировом рынке слишком переоценен. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает «Финансовый клуб».

Журнал The Economist, который с 1986 года высчитывает индекс Биг-Мака, в январе 2019 года счел российский рубль самой недооцененной валютой мира – на 70,4% по сравнению с долларом США. В свою очередь, курс украинской валюты недооценен на 65,2%, а топ-3 аутсайдеров замыкает турецкая лира (-64,2%).

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«Если внимательно читать исследование The Economist, то не только Украина, по его расчетам, имеет недооцененную валюту. Это несколько десятков стран, которые недооценены к доллару примерно на 50-60%. Но у этого есть много причин. Во-первых, доллар США сегодня является очень сильной и переоцененной валютой. Можно сказать по-другому: доллар переоценен ко многим валютам стран, которые развиваются», – заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Индекс Биг Мака

The Economist

Он также отметил, что индекс Биг-Мака не является признаком того, что «курс должен вернуться на какой-то уровень, который рассчитан по этому индексу».

«Это больше долгосрочный тренд, который может свидетельствовать, что валюты могут укрепляться», – подчеркнул Олег Чурий.

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В сообщении также говорится, что индекс Биг-Мака определяется, исходя из теории о паритете покупательной способности, согласно которой обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.

«Кроме того, это свидетельствует не только об обменном курсе, но и об уровне цен. Что говорит о том, что в Украине в сравнении со многими странами мира на самом деле очень низкие цены на эти товары», – сказал Чурий.

В НБУ отмечают, что Нацбанк в своей политике не опирается на индекс Биг-Мака.

«Для нас расчет The Economist является интересным с точки зрения того, что происходит в других странах мира, но это точно не указатель, что нам надо делать», — отметил заместитель главы НБУ.

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К слову, индекс Биг-Мака — это метод, который изобрел журналист The Economist в 1986 году. Согласно этому рейтингу, курс любой национальной валюты можно оценить относительно доллара через стоимость бургера «Биг-Мак».

Бургерономика учитывает основные пищевые продукты, оплату труда, транспортные и налоговые расходы, просуммировав которые, можно получить обобщенную «потребительскую корзину», стоимостью которой и определяют обменный курс валют по отношению к доллару.





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