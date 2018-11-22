Нацбанк изменил курс доллара: новые цифры

Курс валют на 22 ноября 2018 года: доллар подорожал на одну копейку, а евро продолжает снижаться.

На четверг 22 ноября Нацбанк Украины установил такие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2777.4898 гривны

100 евро – 3168.8381 гривны

10 российских рублей – 4.2116 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 22 ноября вырос на 1 копейку, до 27,77 грн. Курс евро НБУ на 22 ноября понизился на 2 копейки, до 31,69 грн. Российский рубль подешевел.

В предыдущий банковский день, среду 21 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2776.3875 гривны

100 евро – 3170.9122 гривны

10 российских рублей – 4.2331 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в среду 21 ноября доллар подешевел на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Курс евро снизился на 3 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже.

Нацбанк не выходил на аукцион. В 12 часов дня НБУ установил справочный курс доллара на уровне 27,7776 грн (в предыдущий банковский день он составил 27,7673 грн). К моменту завершения торгов на межбанке доллар опустился до уровня 27,73/27,75 грн. Курс евро к концу сессии в среду понизился до уровня 31,60/31,62.

В обменниках 21 ноября доллар подорожал на 2 копейки в покупке и продаже, до 27,92/27,97 грн. Наличный евро в среду остался без изменений — 31,75/31,85.

На четверг 22 ноября установлены такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 339964.75 грн

Серебро – 4010.70 грн

Платина – 234697.89 грн

Палладий – 320800.07 грн.

Украинцам рассказали, каким будет размер нового транша от Международного валютного фонда. Представитель Нацбанка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что транш можно ожидать до конца 2018 года. Сумма транша составит около 1,5-1,9 миллиарда долларов.

Чиновники уточняют, что главным условием получения нового транша от МВФ является принятие Украиной бюджета на 2019 год. Так что сейчас все зависит от того, успеют ли парламентарии вовремя проголосовать за бюджет. Также ключевым является вопрос цены на газ для населения. Повышение тарифов на газ было условием возобновления финансирования со стороны МВФ. 19 октября Кабмин принял решение поднять в Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%.

Напомним, деньги за растаможку авто будут направлены в Пенсионный фонд.

Как сообщала Politeka, долларами будут выдавать зарплату: украинцам готовят революцию.

Также Politeka писала о том, что в Кабмине собираются обложить налогом заробитчан.

Источник