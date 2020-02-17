Нацбанк: четверть экономики Украины — в тени

Фото: Пресс-центр НБУ

Аналитики Ernst&Young провели исследование украинской экономики за 2018 года. По их данным, в тени 23,8% ВВП.

В 2018 году доля теневых операций в Украине составила 23,8% ВВП, или 846 млрд грн. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования Ernst&Young при поддержке Mastercard, опубликованные Национальным банком в понедельник, 17 февраля.

«По результатам исследования украинской экономики 846 млрд грн, или 23,8% от официального ВВП за 2018 год находится в тени, в том числе 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд грн) — домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть неденежная теневая экономика», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 26,2% «наличной теневой экономики» – это «следственная теневая экономика», где инициаторами расчета наличными являются продавец и покупатель. Оставшиеся 73,8% от общего объема украинского теневой экономики (14,4% ВВП, или 512 млрд грн) – «пассивная теневая экономика», выгоду от которой получает только продавец.

Исследование было проведено в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве Ernst & Young с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Нацбанком и Госслужбой статистики.

Отметим, в феврале 2018 года МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%. При этом в 2015 году украинская теневая экономика оценивалась на уровне 42,9%.

Летом прошлого года МЭРТ оценивал уровень теневой экономики Украины в 2018 году в 30%, что на два процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом.

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