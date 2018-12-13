НАТО будет следить за делами в Черном море, — Порошенко — Деловая столица

Россия потеряла авторитет на международной арене благодаря своим действиям в отношении Украины, в частности, в районе Керченского пролива

Об этом сегодня заявил президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает «ДС».

«Россия совершила открытый агрессивный акт на Черном море. Точка!» — заявил глава государства.

Прошенко отметил также, что, «открыв огонь по украинским судам, Россия перешла красную линию».

«Мы не можем и не будем оставлять эти действия без четкого и сильного ответа. Сегодня абсолютным приоритетом является освобождение украинских военнослужащих … Россия потеряла весь авторитет на международном уровне. И все наказания за действия в неизбежны», — сказал Порошенко.

При этом президент сообщил, что «НАТО будет следить за делами в Черном море и обеспечивать безопасность в регионе». «Это точно то, что нам сейчас нужно», — подчеркнул президент.

Он также призвал НАТО усилить постоянное присутствие в Черном море, «чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе». Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО», — сказал глава государства.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в районе Керченского пролива и захват украинских судов и их экипажей поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Военное положение было введено с 26 ноября.

Все захваченные пограничниками ФСБ РФ украинские моряки были арестованы на два месяца, до 25 января 2019 года. 3 декабря всем 24 украинским военнопленным было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»).

Все о российской агрессии в Азовском море и о введении военного положения в Украине читайте здесь

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник