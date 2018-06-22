National Interest назвал роковую ошибку политики США в отношении России

23:0722.06.2018

(обновлено: 23:58 22.06.2018)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Расширение НАТО на Восток стало «самой роковой ошибкой американской политики за весь период после холодной войны». Такое мнение на страницах журнала The National Interest высказал редактор военного раздела издания Дейв Маджумдар.

Расширение НАТО не решает реальных проблем безопасности, заявили в МИД

По его словам, экспансионистская политика альянса значительно ухудшила отношения Москвы и Вашингтона. Расширение НАТО посеяло «семена вражды» между русскими и американцами, считает Маджумдар.

Действия альянса способствовали появлению «антизападных тенденций в российском обществе» и возродили дух холодной войны, указывает журналист.

«Белому дому удалось расширить НАТО, однако он не сумел интегрировать Россию в новую структуру трансатлантической безопасности», — подчеркивает Маджумдар.

Экспансия альянса при Билле Клинтоне «заложила основы для конфронтации с Москвой», а действия НАТО во время президентства Джорджа Буша — младшего «опустили двусторонние отношения до самого низкого уровня за период после холодной войны», отмечает автор статьи.

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