Наталия Заболотная: В Украине нет социокультурной стратегии

По мнению президента Форума Наталии Заболотной, экономика Украины не может быть успешной, если в стране наблюдается гуманитарный дефолт

На правах медиапартнерства

Международный форум UKRAINIAN ID, который состоится 7 — 8 июля в Каневе (Черкасская область), станет площадкой для обсуждения экономических и гуманитарных вызовов развития нашей страны. Об этом во время онлайн-интервью в студии Пресс-центра Ligamedia заявила президент Международного экономико-гуманитарного форума UKRAINIAN ID Наталия Заболотная.

«Мы абсолютно убеждены, что не может быть успешной экономика в стране, где общество страдает от гуманитарного дефолта», — подчеркнула Наталия Заболотная.

Она напомнила, что более 20 лет в Украине отсутствовала стратегия социокультурного развития. Государство не прилагало усилий для модернизации объектов культурной, спортивной и социальной инфраструктур. «Мы растим очередной поколение на остатках той инфраструктуры, которая осталась от Советского Союза. И действует политика не восстановления, а ампутации», — считает президент Форума.

«Мы создаем точечную, диалоговую платформу, которая бы объединила и дала возможность во весь голос громко заявить о своих возможностях и своем потенциале, потенциале своих наработок», — подчеркнула она.

Наталия Заболотная акцентировала внимание на том, что отсутствие социокультурной стратегии не стоит недооценивать. «Ведь если собственная страна не занимается культурным развитием граждан, их культурой занимается другая страна. Последствия – сепаратизм, отчуждение территорий. И самые страшные последствия – это десятки прекрасных жизней, которые уже не вернуть», — подытожила она.

Форум будет включать пять тематических панелей.

Economy ID (экономически инвестиционная панель), Community ID (вызовы и возможности децентрализации: от мегаполисов до локальных общин), Human security ID (демократия как фактор приумножения человеческого капитала), Culture ID («вес» культурного капитала), Technology ID (раздвигая границы возможного).

Также в ходе Форума будут проведены несколько специализированных мероприятий, в частности, вручение премии Ukrainian ID Awards, круглый стол по вопросам привлечения инвестиций, а также фестиваль современных искусств «Время Шевченко».

Кроме того, модерировать панель Economy ID будет бывший посол США в Украине Джон Хербст, а панель Cultural ID – посол Канады в Украине Роман Ващук.

В форуме примут участие украинский театральный актер, режиссер и драматург Влад Троицкий, а также экс-министр финансов Украины Наталья Яресько.

Кроме того, приглашения направлены высшему руководству страны, в частности, президенту и премьер-министру Украины.

Среди приглашенных — первая леди Франции Брижит Макрон, которая занимается гендерными вопросами, а также Клаус Шваб, который в 1970 году основал швейцарский Давос.

Смотрите полную версию интервью:

Сайт регистрации для участия у Форуме: www.ukr-id.com

Сайт Фонду гуманитарного развития Украины: www.ukr-hdf.org

Медиапартнеры: портал LIGA.net, Прямой канал, «112 Украина», Business Radio Group, «Дело», Ukrainian Business News, Mind.Ua, «Бизнес», Pragmatika, Art Ukraine

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