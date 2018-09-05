Наступит ли в ближайшем времени мировой экономический кризис?

Наступит ли в ближайшем времени мировой экономический кризис?

В последнее время многие эксперты начали рассказывать о том, что скоро в мире будет очередной кризис, такой, как был в 2007-2009 годах. Сложно понять, на основании каких данных они делают такой вывод. Однако можно точно сказать, что мировой кризис действительно будет в ближайшие сто лет. Как правило, такой кризис, который пережила мировая экономика в 2007-2009 годах, бывает раз в 70-100 лет. Перед этим был мировой кризис 1929-1932 годов. Так что тут все просто и понятно.

Сам по себе мировой кризис не может случиться просто так или потому, что об этом говорят/не говорят политики и эксперты. Для того чтобы произошел мировой кризис, нужно чтобы были предпосылки, как говорится, «группа факторов, которые провоцируют кризис». Причина и следствие. Если нет причины, не будет и кризиса.

Мировой кризис 2007-2009 годов – это уже история, но стоит напомнить, в чем была его причина. В конце 1970-х годов Китай прекратил строить социализм и начал успешно развивать капитализм как более совершенную форму существования экономики. В те же годы начался рост «Азиатских тигров» (Южной Кореи, Тайваня, Малайзии, Филиппин, Таиланда, Индонезии и офшоров Гонконга и Сингапура). В 1991 году развалился СССР после полного провала бредовой идеи о строительстве социализма и коммунизма. В результате этого на карте мира появились Украина, Россия и другие страны СНГ, которые тоже начали строить капитализм.

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Все это радикально поменяло мировую экономику и прежде всего экономику развитых стран мира, таких как США, ЕС, Япония. Развитые страны мира получили возможность переносить производство в страны Азии и СНГ, где за счет дешевой рабочей силы можно было получать супердоход. Кроме того, США и ЕС удачно покупали дешевое сырье и материалы в России, Украине и других странах мира. Но самое главное — запуск капиталистического механизма в бывших странах социализма существенно увеличил рынок сбыта в мире. Американские и европейские бизнесмены получили колоссальные доходы от роста продаж на новых рынках. Мировая экономика просто-таки встала на дыбы.

Рост производства и продаж в мире начал ускоряться небывалыми темпами, капитализация на фондовом рынке США и ЕС начала бить все рекорды, инвестиции росли, как сумасшедшие, а доходы от них были просто фантастические. До 1970-х годов доход на рынке акций США на уровне 10-12% в год считался нормальным. После 1980-х уже можно было заработать 10-12% за месяц, а в отдельных случаях и за день. Это уже была явная подготовка к мировому кризису.

Есть аксиома мировой экономики: чем больше доход, тем выше риск. Но как раз инвесторы, разбалованные рынками СНГ и Азии, не хотели и слушать о доходе в 10% за год, они хотели больше и больше, а на рост риска не обращали внимания. Хочу напомнить о кризисе 1997-1998 годов в Юго-Восточной Азии и СНГ. Это были локальные кризисы, хотя уже тогда было заметно, что рынок «перегрелся». В СНГ и Юго-Восточной Азии появились крупные корпорации, которые выросли из мастерской по ремонту велосипедов или были основаны людьми, которые начинали с того, что в малиновом пиджаке «крышевали бизнес» на базаре. Мировая экономика поменялась радикально. И поменялась очень быстро.

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То обстоятельство, что кризис 2007-2009 годов начался с кризиса рынка ипотеки в США – не случайность. Колоссальные доходы, которые получили американские бизнесмены, нуждались в сфере применения. Такой сферой стала недвижимость. В результате рынок недвижимости США и, можно сказать, всего мира, оказался «перегрет». Хватило небольшой искры (проблемы с погашением ипотечных закладных в Чикаго), чтобы все рвануло. Кризис 2007-2009 годов удался на славу. Банкротство крупнейшего в мире инвестиционного банка стало тем Рубиконом, который показал, что в мировой экономике все взаимосвязано, и даже крупные американские монстры могут рухнуть.

А что же теперь? А сейчас просто нет такого бурного экономического роста, который был до 2007 года. Мировая экономика растет вяло: 2-3% за год против 10-12% до кризиса 2007-2009 годов. Нет новых стран вроде бывшего СССР и Китая, которые решили строить капитализм. Есть разговоры и даже некоторые успехи в появлении новых экономических монстров в Африке и отдельных регионах Азии. Но пока они существенной роли в мировой экономике не играют, хотя ряд африканских стран, таких как Габон, Ангола, ЮАР, Нигерия, переживают инвестиционный бум. Инвесторы спешат в эти страны, хотя риск там большой. Китай остается лидером в Азии по привлечению инвестиций, но Индия тоже не стоит на месте, как и Ирак, Иордания, Вьетнам, Индонезия. Действительно, начинается новый кругооборот мировой экономики. И бурный рост Африки и Азии может опять накопить риски, которые трансформируются в мировой кризис, но для этого нужно время и много времени. Хотя можно и ускорить процесс.

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Что касается Украины или России, то тут, скорее, нужно опасаться не мирового, а локального кризиса. В 2014-2015 годах Украина и Россия пережили локальный экономический кризис. Сейчас Украина находится на стадии роста, хотя рост этот слабый. С таким темпом последствия кризиса 2014-2015 годов еще долго будут ощущаться в экономике Украины. Нет экономического драйвера, который мог бы запустить украинскую экономику для нового взлета и последующего кризиса. Взлет и кризис экономики – это близнецы-братья.

Украина начинала этот год при курсе 28 гривен/доллар, а поэтому, если даже курс гривна/доллар на конец года будет 29 грн, это явно не кризис. Другое дело, что рост цен в Украине явно завышен, поэтому именно инфляция мешает и населению, и бизнесу. А постоянное повышение тарифов на услуги ЖКХ — это и есть кризис «по-украински».

Жаль, что это ручной кризис, который наша власть сама создает своими руками. Торговые войны, которые развязал Трамп, мировой кризис развязать не могут, а вот создавать проблемы для украинского экспорта могут. За семь месяцев 2018 года рост экспорта Украины составил всего 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Явно мало для успеха. Население ругается, что по банковским депозитам низкие ставки, а ставки по кредитам высокие. Это проблема, которая остается в украинской банковской системе после «реформ» Гонтаревой. Исправить это могут только время и стабильность.

А с этими выборами сначала президента Украины, а потом Верховной Рады, какая может быть стабильность? Вот это действительно главный риск для экономики Украины. Не важно, будет или не будет мировой кризис, если украинские политики опять затеют потасовку и будут своими политическим лозунгами и истерикой разваливать экономику Украины. Чего только стоят разного рода блокады и запреты на транзит и внешнюю торговлю. Именно эти действия вредят экономике Украины больше, чем разговоры о мировом кризисе.

Александр Охрименко

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