Наступает год выбора — инвестидеи от UBS

В конце года глобальные банки традиционно выпускают прогнозы на следующий год. Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг по всему миру, выпустил такое исследование, назвав его «Год выбора».

10 основных тезисов на 2020 год от UBS:

Замедление роста. Мы ожидаем, что рост останется невысоким, поскольку мир приспосабливается к новой политическая реальности.

Двойная неопределенность. Начиная от выборов в США и заканчивая торговыми переговорами и экономической политикой, неопределенность выше, чем обычно. Предпочтительны инвестиции, менее подверженные влиянию результатов политических выборов.

Диверсификация перед выборами в США. Технологии США, энергетические, финансовые и сектора здравоохранения могут быть подвержены волатильности, обусловленной усилением контроля со стороны регулирующих органов. Диверсификация является ключевым фактором.

Локальный и потребительский. В протекционистском мире компании, которые ориентируются на внутренний рынок и потребительский спрос, выглядят более устойчивыми, чем те, которые ориентируются на экспорт и спрос со стороны бизнеса

Дивиденды и качество. В этом контексте мы думаем, что дивидендные и ЭСУ (экологические, социальные, управленческие) акции — хороший выбор.

Наши предпочтения — долги развивающихся рынков. Доходность по самым безопасным облигациям низкая, в то время как риски некоторых высокодоходных эмитентов растут. Мы рекомендуем суверенные долги развивающихся стран, номинированные в долларах США, и облигации компаний, поддерживающих экологию и связанные с этим цели по сравнению с традиционными облигациями.

Ослабление доллара. Мы предполагаем ослабление доллара США и рекомендуем портфель надежных и высокодоходных валют.

Золото превзойдет рынок. Золото должно превзойти более циклические товары, на наш взгляд.

Низковолатильные альтернативы. Мы предпочитаем частные инвестиции, менее зависимые на макроуровне, а также арбитражные и нейтральные рыночные стратегии в рамках хедж-фондов.

Риски в сфере недвижимости. Риски на рынке жилья, находящегося в собственности, повышены в ряде крупных городов. Инвесторам следует обратить внимание на коммерческую недвижимость, которая выиграет от долгосрочных тенденций, таких как электронная коммерция и аренда жилья.

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