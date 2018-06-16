Настоящих буйных мало. Кто поведет геев Украины к политическому олимпу

Пока в Украине не начнут совершать каминг-аут политики, «марши равенства» будут оставаться не более чем раздражителем для одних и способом подразнить для других

Фото: shutterstock.com

Наверное, многим доводилось слышать, что под парламентским куполом 10, 20, 50 (в зависимости от фантазии рассказчика) скрытых геев. Время от времени в виде сплетен по кулуарам гуляют те или иные фамилии. Кое-кого даже изобличали в нетрадиционной ориентации показом видео. Но за десятилетия сессионный зал парламента видел очень многое, потому подобные сплетни производят фурор на очень короткое время. Да и то не на депутатов, а на публику. А дальше, как на «Зеленой миле»: все, что на ней происходит, там и остается. Это закон. Мало кто его нарушает. Был один, то с рекламой гомосексуализма боролся, то педофилов среди коллег искал. Оказался российским агентом, сбежал в Крым, но и там славы не сыскал.

Впрочем, мы не о беглом «регионале» Вадиме Колесниченко, а об Украине сегодняшней, где, как говаривал заклейменный декоммунизацией вождь пролетариата, низы не хотят жить по старому, но революция может победить лишь тогда, когда и верхи не смогут управлять, как прежде. Только низы в данном случае — сексменьшинства, а верхи — апологеты традиционных ценностей. Низы раз в год выходят на «марш равенства», в простонародном понимании — гей-парад, но дальше этого никто не идет. Ни политики, скрывающие свою гомосексуальность, ни гетеросексуальное большинство, которое неспособно организовать многолюдный марш в пику «содомитам».

Но это не означает, что верхи утратили власть, они просто не считают гей-парады опасностью. А очередной возможностью для пиара. 1 июня пиаримся на детях, 6-го на журналистах, 17-го — на гомосексуалистах и лесбиянках, 28-го — на Конституции. Сложившуюся ситуацию никак не поменяют даже 12 нардепов, или сколько их там пообещало пройти по улицам Киева под радужными знаменами. Потому что они тоже верхи, только на несколько часов спустившиеся к низам ради телевизионной картинки.

Единственное, что способно спровоцировать сексуальную революцию по-украински, так это каминг-аут кого-то из влиятельных политиков, после чего он не сложит мандат под косыми взглядами и насмешками коллег, а возглавит борьбу за права сексуальных меньшинств. Это рискованный шаг, но, в отличие от обычного гражданина с нетрадиционной ориентацией, который может стать жертвой правых маргиналов прямо на улице, депутат защищен неприкосновенностью и имеет власть.

Почему у нас нет своих Гидо Вестервелле, Элио Ди Рупо или Бертрана Деланоэ? Потому что наши политики живут исключительно сегодняшним днем, где открытый гей не получит поддержку на выборах. Завтра он может стать суперпопулярным, создать свое движение, привлечь к нему десятки других, но такими категориями «низы», облаченные властью, мыслить не хотят. И этим, кстати, сдерживают «верхи», которые, не видя противника, не могут мобилизоваться на что-то более серьезное, чем спор о «гомодиктатуре» и выводах антидискриминационной экспертизы МОН.

Проще говоря, чтобы в Украине тема сексуальности вышла из кухонь и подворотен в нормальный политический дискурс, как это произошло в Европе, где гей-парады напоминают карнавал, а не политическую акцию, участники которой не избиты только потому, что их охраняют полицейские, нам необходимо соревнование за умы избирателей не между популистами в квадрате и популистами в кубе, но при этом идеологическими близнецами, а между двумя стратегиями — консервативной, где чтут традиционные ценности, и либеральной, где ключевой ценностью является индивидуальность и ее свобода. Ни одна из этих стратегий не сможет взять абсолютный верх, зато их соперничество на экранах, в прессе, в парламенте, позволит снять напряженность вокруг сложных тем для общества, в том числе и гомосексуальности.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник