«Настоящее золото огня не боится» — торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и странами вдоль «Пояса и пути» выдержало испытание, брошенное пандемией COVID-19

«Настоящее золото огня не боится» — торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и странами вдоль «Пояса и пути» выдержало испытание, брошенное пандемией COVID-19

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) –На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и странами вдоль «Пояса и пути», такими как Россия и Казахстан, придало импульс находящейся в депрессии мировой экономике.

По словам исполнительного директора Центра исследования «Пояса и пути» Ланьчжоуского университета, профессора Чжу Юнбяо, пандемия не сдерживает решимость Китая «обнять» внешний мир.

Согласно данным Министерства коммерции КНР, несмотря на пандемию, в 2020 году товарооборот между Китаем и странами вдоль «Пояса и пути» достиг 1,35 трлн долл. США, увеличившись на 0,7 проц. по сравнению с 2019 годом, в то время как прямые нефинансовые инвестиции Китая в эти страны составили 17,79 млрд долл. США, увеличившись на 18,3 проц. в годовом исчислении.

По мнению исполнительного директора Института финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете Ван Вэня, на фоне пандемии восстановление экономики Китая сыграло важную роль в стимулировании развития экономики стран вдоль «Пояса и пути».

Во время пандемии Китай поддерживает тесное сотрудничество со странами и регионами, расположенными вдоль «Пояса и пути». При этом также непрерывно расширяются сферы торгово-экономического сотрудничества и увеличивается масштаб торговли.

По данным посольства Китая в Казахстане, торговый оборот между двумя странами подскочил с 368 млн долл. США в 1992 году до 21,43 млрд долл. США в 2020 году. Китай стал вторым по величине торговым партнером Казахстана.

Согласно данным, опубликованным в январе 2021 года Министерством коммерции КНР, в 2020 году товарооборот между Китаем и Россией составил 107,77 млрд долл. США. Таким образом, этот показатель третий год подряд превышал отметку в 100 млрд долл. США.

По итогам прошлого года объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией достиг рекордного уровня в 5,55 млрд долл. США, в частности, импорт сельскохозяйственной продукции из России в прошлом году достиг 4,09 млрд ам. долл., увеличившись на 13,7 проц. в годовом исчислении.

Официальный представитель вышеупомянутого министерства Гао Фэн заявил, что китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество выдержало испытание пандемией, как говорится, «настоящее золото огня не боится». Основная тенденция двустороннего сотрудничества, характеризующаяся сильной взаимодополняемостью и долгосрочным движением в сторону улучшения, остается неизменной, добавил он.

По словам Гао Фэна, со второй половины прошлого года экспорт из Китая в Россию перешел в рост и демонстрировал положительный рост в течение 6 месяцев подряд. Кроме того, объем импорта из России основных товаров, таких как нефть, газ и железная руда, значительно вырос, а экспорт из Китая в Россию электроники, включая ноутбуки, планшеты и смартфоны, также набрал обороты.

Несмотря на то, что пандемия распространяется по всему миру и мировая экономика понесла серьезный ущерб, в 2020 году в общей сложности было совершено 12,4 тыс. рейсов поездов в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа, что на 50 проц. больше, чем за 2019 год. Число совершенных за год рейсов впервые превысило 10 тыс.

По данным Урумчийского управления Китайской государственной железнодорожной корпорации, в 2020 году в обоих направлениях через КПП Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ границу пересекло рекордное количество грузовых поездов Китай-Европа — 9679 составов.

В частности, через КПП Алашанькоу границу пересекло 5027 поездов, через КПП Хоргос — 4652 поезда, что, соответственно, на 41,8 и 37 проц. выше показателей 2019 года.

По мнению директора Института исследования «Шелкового пути» при Северо-Западном университете Лу Шаньбина, из-за пандемии традиционные морские и воздушные перевозки подверглись растущему давлению, что способствовало росту количества рейсов грузовых поездов, совершенных по маршрутам Китай-Европа.

Кроме того, китайская таможня также разработала ряд мер в поддержку развития международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа.

Ван Вэнь считает, что воздействие, оказанное пандемией COVID-19 на сотрудничество в рамках «Пояса и пути», является временным и локальным. Оно не создает существенных помех для общего процесса сотрудничества. По его словам, данные по ж/д перевозкам Китай-Европа свидетельствуют именно о стабильности строительства «Пояса и пути».

Заместитель министра коммерции КНР Цянь Кэмин недавно заявил, что Минкоммерции страны приложит усилия для наращивания двусторонней торговли со странами, участвующими в совместном строительстве «Пояса и пути», в особенности, для расширения импорта высококачественных товаров. При этом Китай также будет продвигать развитие трансграничной электронной коммерции и ее интеграцию со строительством «Пояса и пути», а также способствовать строительству зон свободной торговли высоких стандартов.

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