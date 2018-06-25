Настойчивость Запада приближает качественный перелом в украинской экономике

Настойчивость Запада приближает качественный перелом в украинской экономике

На прошлой неделе законодатели в ходе пленарных заседаний под куполом Верховной Рады продемонстрировали на удивление конструктивную и продуктивную работу. Правда, начало пленарной недели ознаменовалось громкими протестами у здания парламента. Но, что особенно важно, наконец-то мы получили закон Украины «О валюте и валютных операциях», который заменил Декрет Кабмина «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 1993 года.

Итак, все по порядку. Для меня свидетельством здравого смысла стал возглас шахтеров, чернобыльцев, ветеранов ВСУ и МВД «Сколько же еще нам терпеть?!», который мы снова услышали под стенами ВРУ. Да, идет 5-й год после Майдана, но никто не собирается менять внутреннее устройство государства-корпорации. Внутри госструктур по-прежнему находятся только те, кто родственно связаны между собой или объединены коммерческими интересами, лояльностью, симпатиями и прочим. Рядовые украинцы не имеют никакого отношения к управлению этой корпорацией, тем более – к получению хотя бы небольшой части доходов. Сейчас в Украине средний класс фактически вымыт. Существует такое соотношение: 1:9, где 1 – это богатые граждане, а 9 – это те, кто практически ушли за черту бедности.

Поэтому никто уже не удивляется, почему у нас такая высокая инфляция и астрономические цены на тарифы ЖКХ, почему не индексируются пенсии и не выплачиваются вовремя зарплаты. Просто сейчас внутри этой корпорации для поддержания лояльности нужна именно такая тяжелая экономическая ситуация и никакая другая. Почему? Думаю, ждать осталось недолго: этой осенью все получат долгожданный ответ. В свою очередь, Международный валютный фонд в общении с нашими властями ушел от языка советов и перешел к жестким требованиям. А заявление управляющего директора МВФ Кристин Лагард от 20 июня могло стать, если отбросить изыски дипломатического языка, приговором для Верховной Рады и правительства.

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Так, довольно угрожающе прозвучало заявление главы МВФ: «Мы согласились с тем, что сейчас важно, чтобы парламент быстро одобрил дополнительный закон, представленный президентом, для формального создания суда, а также необходимые поправки для восстановления всех условий для рассмотрения Высшим Антикоррупционым судом всех дел, находящихся под его юрисдикцией, включая все апелляции по соответствующим решениям суда первой инстанции, как это было в проекте закона, утвержденном в первом чтении». Эти безапелляционные слова все поняли следующим образом: не будет положительного голосования в ВРУ – не будет и следующего транша кредита.

Не сложно предположить, что потерявшие всякое доверие политики не смогут внятно объяснить украинцам, почему люди должны терпеть их на своей шее, да еще и кормить. Анализируя недавние действия большинства нардепов, которые вынуждены принимать целый ряд законопроектов только из-под палки западных партнеров, невольно понимаешь, что всеобщий разброд, неуверенность и ожидание скорых перемен возникают тогда, когда политические лидеры думают не о том, как победить кризис, а о том, как бы им удержаться в своих креслах. Но старые редуты им не удалось удержать, и 21 июня законодатели всё-таки приняли Закон №8497 о создании Высшего Антикоррупционного суда («за» проголосовали 265 нардепов), а ранее, 7 июня, ВРУ приняла Закон №7440 о Высшем Антикоррупционном суде.

Теперь будем ждать соответствующего ответного решения от Международного валютного фонда, хотя в безоглядном забеге за пятым траншем в размере 1,9 млрд долл. США Владимир Гройсман, судя по всему, потерял из виду экономику страны. 20 июня на заседании комитета ВРУ по вопросам бюджета председатель Счетной палаты Валерий Пацкан попытался вернуть чувство реальности: дескать, общий фонд госбюджета в I квартале 2018 года недополучил 65,9 млрд гривен, или 22,5% от плана поступлений. А это больше, чем сумма ожидаемого кредита от МВФ! Да, для Украины текущая экономическая ситуация критическая по очень простой причине: у нас целенаправленно разрушают всю производящую экономику. Трудно объяснить, для чего это делается. Еще труднее нашим властям менять политическую риторику на кредитные деньги.

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Всем известно, что сегодня у нас очень дефицитный бюджет — мы живем за счет денег международных кредиторов. Но и они закончатся. Как отмечают эксперты, к 2020 году доля Украины в мировой экономике станет самой малой за всю историю нашей независимости. Видимо, чует сердце премьера: мы на пороге грандиозного шухера. Уже и министры с законодателями перестали путать туризм с трудовой миграцией украинцев. И мы ни один раз с «любовью» вспомним эмоциональные слова Владимира Гройсмана: «Я вам покажу, что такое управление государством».

Справедливости ради надо признать, что два года собирая всё своё мужество в кулак, 20 июня на заседании Кабмина Гройсман наконец-то решительно объявил о начале боя с контрабандой нефтепродуктов: «Борьба с контрабандой будет успешной. У нас десятки миллиардов гривен проходят вне государственного бюджета». Также он всех предупредил, что лично не торопится примерять на себя лавры победителя, поэтому лидирующая роль в этой борьбе предоставляется МВД, Нацполиции и ГФС. Но тогда объясните мне, неразумному, а что делали раньше эти три структуры?

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Что Кабмин будет делать дальше? Никакого очевидного выхода из этой тяжелейшей экономической ситуации власти пока не предложили. Однако качественный перелом на украинском рынке уже не за горами, я в это искренне верю хотя бы потому, что Запад все-таки додавил наших законодателей, и 21 июня 228 нардепов при минимально необходимых 226 проголосовали за закон Украины «О валюте и валютных операциях». Впредь валютные операции будут осуществляться без ограничений, за исключением случаев введения Национальным банком, в соответствии с этим законом, мер защиты. А главное – вступил в силу принцип: разрешено всё, что прямо не запрещено законом. Осталось дождаться принятия законопроекта № 7055 «О рынках капитала и регулируемых рынках». Вот в такие моменты действительно хочется создавать и развивать бизнес.

И всё же, что сейчас делать правительству? Прежде всего, нужно взяться за решение ключевых проблем экономики Украины. В первую очередь, решить проблемы внешних и внутренних долгов, стабилизировать гривну и уровень дефицита госбюджета, резко сократить объем проблемных активов корпоративного сектора в банковской системе и так далее. Если кратко, то вначале – оздоровление украинской экономики, то есть улучшение состояния государственного бюджета, а затем — выбор новой экономической модели.

Александр ГОНЧАРОВ,

Директор Института развития экономики Украины

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