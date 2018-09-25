Насолить Китаю: США готовят масштабные поставки оружия Тайваню

Соединенные Штаты Америки поставят Тайваню оружия на 330 миллионов долларов.

Очевидно, что этим США хотят насолить Китайской народной республике. Дело в том, что Тайвань — островное государство в паре сотен километров от Поднебесной и Китай вот уже долгое время заявляет свои права на данные территории. Вашингтон считает, что своими поставками они всего-навсего поддерживают армию Тайваня — это, якобы, никоим образом не повлияет на ситуацию в регионе.

Также в Соединенных Штатах Америки заявляют, что пошли на сделку ради собственной же национальной безопасности. Так, американское правитель заявило, что Тайвань, мол — гарантия безопасности в регионе и, следовательно, мире в целом.

Неудивительно, что в Китае сделку раскритиковали. Глава китайского МИД Гэн Шуан, например, заявил, что поставки оружия США Тайваню нарушают нормы международного права и рискуют сделать ситуацию в регионе нестабильной. Пекин призвал Вашингтон отказаться от своей идеи.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что Китайская народная республика выразили свое крайнее недовольство Соединенным Штатам Америки в связи с тем, что те ввели против нее санкции за торговое сотрудничество с Российской Федерацией. Напомним, что Китай стал первой страной, пострадавшей за дружбу с Россией.

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