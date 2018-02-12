Наследник Остапа

Жизнь намного богаче искусства, сколь ни печально это осознавать творцам параллельных вселенных. Иногда в реальности рождаются настолько гротескные персонажи, что в сравнении с ними меркнут даже хорошо известные всем герои литературных произведений. К таковым, например, можно отнести Павла Крымова — создателя проектов Questra World, A.G.A.M., Forex Trend, Panteon Finance и других менее известных предприятий, деятельность которых многие классифицируют как финансовые пирамиды.

Выходец с Украины, Павел «работал» не только в своей стране, но и на территории Белоруссии и Казахстана, где его деятельность привлекла внимание правоохранительных органов — он был обвинен в мошенничестве. В результате по ходатайству департамента внутренних дел города Алма-Аты МВД Казахстана Крымов был задержан в московском аэропорту Шереметьево. Как полагают пострадавшие от действий Павла, на своих «проектах» за последние годы он обогатился более чем на 30 миллионов долларов.

Как стало известно «Ленте.ру» от источника в российских правоохранительных органах, Павел Крымов был задержан в Шереметьево 6 февраля 2018 года. В ходе проверки его личности представители власти РФ выявили, что он разыскивается криминальной полицией Казахстана, которая обратилась к коллегам с ходатайством о задержании Павла Крымова. Последнее послужило аргументом для того, чтобы заключить мужчину под стражу.

Позднее полномочия российских правоохранительных органов подтвердил Химкинский городской суд Московской области, продливший Крымову меру пресечения сроком на 40 дней, то есть до 17 марта 2018 года. Исходя из принятой практики, до окончания вышеуказанного срока Павел Крымов, скорее всего, будет экстрадирован в Алма-Аты и предстанет перед казахстанской Фемидой, которая и определит его дальнейшую судьбу.

Надо сказать, что на данный момент следственными органами Казахстана продемонстрированы пока не самые значительные эпизоды из преступной деятельности Крымова. Так, по сообщению департамента внутренних дел города Алма-Аты, в производстве находится сразу несколько дел в отношении Крымова. При этом правоохранители называют их «заранее спланированными аферами», в результате которых пострадавшие лишились «крупных сбережений». Так, одному из потерпевших Крымов рассказывал, что является основателем инвестиционной компании Questra World и Atlantic Global Asset Management и предложил вложить в нее 23,5 тысячи долларов. Он также сообщил, что планирует открыть филиал в Алма-Аты, и пригласил потерпевшего на должность регионального директора, после чего исчез.

Ранее полицейские рассказывали о еще одном случае инвестирования в Questra World и Atlantic Global Asset Management, когда потерпевший лишился 75 тысяч долларов. Собственно, эти деяния, совершенные в 2016-2017 годах и привели к объявлению Павла в международный розыск правоохранительными органами Казахстана.

При этом, по сведениям инвесторов, которые называют себя жертвами Крымова, международная финансовая пирамида Questra Holdings Inc (она же Questra World, Atlantic Global Asset Management (AGAM), QW Lianora Swiss Consulting SA, Five Winds Asset Management) начала действовать еще в 2015 году. В 2016-м она была разделена на две компании: Questra World и Atlantic Global Asset Management. Пик популярности пирамиды, в том числе и в России, пришелся на 2017 год.

По словам потерпевших, Павел Крымов рассказывал, что Atlantic Global Asset Management является инвестиционным фондом, зарегистрированным на Кабо-Верде, который зарабатывает на организации и проведении IPO, финансовом факторинге, рефинансировании компаний, размещении чужих ценных бумаг. Он также предлагал вложиться в инвестиционные портфели стоимостью от 90 до 5 миллионов евро, обещая, что еженедельная прибыль будет составлять около 5 процентов, то есть 300 процентов в год.

По словам пострадавших, компания Questra World занималась продвижением Atlantic Global Asset Management. «В работе компания использовала схему сетевого многоуровневого маркетинга и начисляла проценты своим агентам от 5 до 15 процентов от стоимости каждого проданного портфеля AGAM. Начисления производились по всей структуре, а процент варьировался от уровня агента. Кроме этого, в компании были и бонусные выплаты в 1 тысячу евро, 2 тысячи евро, 5 тысяч евро, 20 тысяч евро, 50 тысяч евро, 150 тысяч евро, 500 тысяч евро, 700 тысяч евро, 1 миллион евро, которые получали агенты за достижение определенных объемов продаж», — отмечают потерпевшие. Надо ли говорить, что громогласные обещания оказались не более чем декларацией.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На сегодняшний день в социальных сетях существуют десятки групп, рассказывающих о «деятельности» Павла Крымова и предостерегающих от «работы» с ним, в которых состоят несколько тысяч человек. Пострадавшие самостоятельно изучают истории, связанные с аферистом и его компаниями, а также формируют списки потерявших свои деньги.

Кроме того, потерпевшими был создан специальный сайт-агрегатор, являющийся наиболее полной «летописью» противоправных действий Крымова. В частности, в разделе «о нас» утверждается, что его создатели — наиболее крупные инвесторы, потерявшие сотни тысяч долларов в результате деятельности брокерской компании ForexTrend, подконтрольной Крымову, которая также оказалась пирамидой.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что создатели сайта и специальных групп в соцсетях призывают пострадавших от действий украинского «предпринимателя» обращаться в правоохранительные органы довольно длительное время, задержать его удалось совсем недавно, а до этого момента он продолжал обводить людей вокруг пальца. Удивительно, насколько «эффективными» могут оказаться продолжатели дела Остапа Бендера, имея современную техническую базу. Хочется надеяться, что теперь последователь дела вымышленного сына турецкого подданного получит по заслугам. И отнюдь невиртуально.

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