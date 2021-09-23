Наследие ГАСИ. Что разрешил построить в Киеве скандальный орган перед ликвидацией

15 сентября ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ), которую высшее руководство страны называло одной из главных коррупционных структур – в год серый рынок посреднических услуг по выдаче разрешения оценивался до 100 млн грн.

Но перед этим ГАСИ показала невероятную продуктивность – за 15 дней выдала 431 разрешение на строительные работы, что практически в 1,5 раза больше, чем за август. Ведомство работало и в выходные, и ночью. Это не значит, что все документы были выданы с нарушениями. Но такая поспешность и объем работы не могут не вызывать вопросы.

Из 431 разрешения мы выбрала те, которые касаются крупных жилых проектов в Киеве и пригороде. Мы нашли как минимум 16. Те, которые вызывали вопросы и по которым они могут возникнуть в будущем, мы описали в тексте, другие нанесли на карту.

1.Национальный авиационный университет (НАУ)

Где: пр. Гузара Любомира, 1 (ранее Космонавта Комарова).

Что: 14 девятиэтажных домов на 1659 квартир (согласно Lun).

Кто: заказчик – Национальный авиационный университет.

14 сентября ГАСИ выдала разрешение на строительство многоквартирных домов на земельном участке, который занимает НАУ. Согласно документации электронной системы сферы строительства, речь идет о жилом комплексе из 14 девятиэтажных домов на 1659 квартир.

Площадь земельного участка, на котором расположен студенческий городок НАУ, составляет 38,2 га (данные земельного кадастра). Заказчиком строительства многоквартирных домов выступает НАУ как пользователь земельного участка. Ректор с 2021 года – Максим Луцкий, бывший народный депутат от Партии Регионов. Луцкий работал в НАУ в период ректорства Николая Кулика – в 2008-2015 годах. В это время и началась застройка территории университета, с которым связан и Луцкий, заявлял изданию «Бабель» Василий Исаенко (ректор НАУ в 2016-2020 годах).

Генподрядчик новой стройки на территории НАУ – Атмосфера Инжиниринг Системз. До апреля 2020 года одним из владельцев был Евгений Петрощук, который с конца 2019 года до мая 2021 года был советником председателя Укравтодора Александра Кубракова, сейчас внештатный советник в Министерстве инфраструктуры.

2. Интергал-Буд: свечки и отель в Киеве, жилье в Гатном

Высотки возле Олимпийского

Где: ул. Тютюнника (бывш. Барбюса), возле дома под номером 5Б. Неподалеку от Олимпийского за ЖК «Тетрис Холл».

Что: два дома с подземным паркингом и этажностью 21 и 26 на 199 квартир (согласно Lun).

Кто: заказчик – Городская строительная компания (ГСК), генподрядчик – Интергал-Буд.

Два дома построят на небольшом пятачке площадью 0,48 га, на месте зеленой зоны между низкоэтажным домом и проезжей частью. Среди собственников заказчика компании ГСК, в реестре указан ПВИФ «Интергалбудинвест». Последний – это основной фонд, который инвестирует в большинство проектов застройщика Интергал-Буд, говорится на сайте компании. В конце августа 2019 года тогда еще народный депутат Владимир Зубик в своей декларации указал одним из источников доходов компанию ГСК. Также застройщики называют Зубика собственником Интергал-Буд.

В начале 2021 года ГАСИ дважды отказывала ГСК в разрешении на строительство. Среди причин – непредоставление подтверждения права собственности на землю, компания не согласовала высотность здания и застройку с Министерством культуры и информационной политики.

Отель на Татарке

Где: Нагорная, 47.

Что: девятиэтажный отель (184 апартамента).

Кто: заказчик – Торговий дом Интертрейдинг.

Новый отель разрешили строить на месте СТО. Примечательно, что в строке «вид строительства» прописано – реконструкция нежилых помещений без изменения геометрических размеров фундаментов в плане. Получается, будет проводиться реконструкция СТО.

В Facebook в группе «Збережемо Татарку» в посте за 25 июня 2019 года говорится, что по ул. Нагорная, 47 уже тогда начали забивать сваи (прикреплено фото). Насколько это достоверная информация, сложно сказать – подтверждающей информации в открытых источниках LIGA.net не нашла.

Один из бенефициаров заказчика – Торговый дом Интертрейдинг – компания «КУА Кристал ессет менеджмент». Ее руководитель и бывший бенефициар – Валерий Кулаков, бывший помощник экс-депутата Владимира Зубика.

Жилье в с. Гатное (7 км от станции метро Ипподром)

Где: ул. Свободы, 1 (ранее Ленина).

Что: четыре шести-этажных дома.

Кто: заказчик — ПК Подряд.

Дома будет строить Интергал-Буд. На сайте застройщика говорится, что по этому адресу на земельном участке площадью более 40 га строится ЖК «Озерный гай Гатное», в который войдут 47 домов (5760 квартир) этажностью 4-10. Из них уже построено 12.

Работы на этом участке начались в 2006 году, тогда 48 га в аренду получила компания «ПК Подряд». В 2015 году столичная прокуратура попыталась оспорить в суде законность передачи земучастков в аренду, так как, по их сведениям, там есть особо ценные грунты, а перевод их в другую категорию происходит только по согласованию с Верховной Радой, а такого решения парламент не выносил. Было изменено целевое назначение земель водного фонда (на участке есть водоемы, занимавшие площадь 3,3 га). Но в итоге прокуратура проиграла суды.

Экс-бенефициар ПК Подряд – Валерий Кулаков, как мы писали выше, был помощником Владимира Зубика.

3. ЖК вместо комбината Верховной Рады

Где: Клеманская, 6-8 (Левый берег, недалеко от озера Нижний Тельбин и Дарницкого шоссе).

Что: несколько 24-этажных ЖК на 3592 квартиры.

Кто: заказчик – ГП «Государственный строительный комбинат управления делами аппарата Верховной Рады», генподрядчик – БориспольГорСтрой.

На государственной земле площадью 8,1 га начнется строительство ЖК с общественной инфраструктурой и дошкольными заведениями. При этом официальное целевое назначение земли – нежилая застройка, свидетельствуют данные Госгеокадастра. Она предназначена для размещения и эксплуатации сооружений промышленных предприятий.

Компания-генподрядчик «БориспольГорСтрой» входит в группу строительных компаний Perfect Group (данные главного управления ГФС приведенные в одном из решений суда в 2019 году по другому участку). Издание «Экономическая правда», со ссылкой на источники, писало, что группу компаний контролирует народный депутат Дмитрий Исаенко (Оппозиционная платформа – за жизнь).

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4. Микрорайон «Кришталеві Джерела»

Где: ул. Метрологическая, 3 и Академика Лебедева, 36 (Голосеевский район, рядом с Хотовским лесом и Феофанией).

Что: девятиэтажные дома на 255 и 617 квартир.

Кто: заказчик – Интербуд ТМ и ЮГ-проект, генподрядчик обеих компаний по документам – КСМ-Груп.

Указанные адреса входят в зону застройки микрорайона «Кришталеві Джерела», который занимает площадь 33,5 га. На нем уже построено более 40 домов, говорится на сайте Lun.

Земли, на которых ГАСИ разрешила строить жилье перед своей ликвидацией, находятся в государственной собственности в пользовании НАН Украины. Целевое назначение земли по ул. Академика Лебедева – для строительства и обслуживания сооружений учреждений науки.

До застройки на одном из участков микрорайона находилась гидрогеологическая научно-исследовательская станция «Феофания». Она представляла собой систему скважин, по которым ученые отслеживали геологические процессы и подземные воды, писало Радио Свобода. Станция работала больше полувека и остановилась пару лет назад – об этом в НАН Украины заявили после того, как на этом месте застройщик начал вести работы.

Бенефициары компании Интербуд ТМ, согласно реестру, Ольга Черненко и Арсений Копыстыра. Брат последнего – Сергей Копыстыра – был помощником бывшего депутата-регионала Юрия Каракая. Каракай же был советником беглого экс-президента Виктора Януковича.

Основатель ЮГ-проект – Николай Копыстыра (возможно отец Арсения, в реестре указано Арсений Николаевич Копыстра). Генподрядчик проекта – КСМ-Груп, один из бенефициаров компании тот же, что и у Интербуд ТМ – Ольга Черненко.

5. Дачный поселок под Киевом на 25 домов

Где: с. Гнедин (10 км от Киева).

Что будут строить: 25 дачных домов высотой по четыре этажа.

Кто: заказчик – компания «Днепровские волны», генподрядчик – Статус Буд-2.

Государственная земля площадью 0,97 га предназначена для коллективного садоводства, следует из земельного кадастра. Этот вид деятельности предполагает, по законодательству, производство, переработку, потребление сельхозпродукции. Заниматься этим могут семьи или родственники, а также индивидуальными лицами, которые живут в садоводческом обществе.

Застройщик же планирует построить 25 четырехэтажных садовых дома, в том числе с мансардой. Их суммарная общая площадь составит 8317 кв.м.

Генеральный подрядчик проекта – компания Статус-Буд-2 Валерия Камаева. Компанией «Днепровские волны» владеет Петр Задорожний.

Но это еще не все.

Также ГАСИ разрешила строить еще как минимум девять объектов. Коротко о них:

ЖК «Родной город» (ул. Качалова, 40): 18-этажный дом на 455 квартир. Генподрядчик – компания БК «Роял Хаус».

Гостиничный комплекс «Спасский» на Подоле (ул. Спасская, 31-А): девятиэтажный отель (110 апартаментов). Разрешение выдали 11 сентября. Заказчик КП «Спецжитлофонд», генподрядчик – Интергал-Буд.

Многофункциональный комплекс (ул. Генерала Шаповала, 1-3): 21-этажный комплекс (гостиница, офис, квартиры). Генподрядчик – компания «Сигма-Билдинг» (в Bihus.Info ее связывали с бывшим сопредседателем Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Денисом Комарницким).

Отель «Пролисок» (пр. Победы, 139): реконструкция трехэтажного отеля «Пролисок» в девятиэтажный отель на 496 апартаментов. Генподрядчик – ООО «Креатор-Буд».

ЖК Hello House (ул. Кибальчича, 1): 24-этажный ЖК на 816 квартир и паркинг. Генподрядчик – СИК «Олимпус».

ЖК у башни Киевской крепости XIX века (ул. Старонаводницкая, 2-А): 24-этажный ЖК на 256 квартир с офисами и подземным паркингом. Генподрядчик – ГК «Фундамент».

Жилищно-гостиничный комплекс (ул. Миколайчука, 3): 26-этажный ЖК на 143 апартамента. Классифицируется, как здание временного проживания. Генподрядчик – компания «Монолит СтройСервис».

ЖК на Оболони (просп. Оболонский, 18) реконструкция двухэтажки до 16 этажей. Генподрядчик – компания КДД «Стандар».

ЖК на 34 этажа (289 квартир) на шестиуровневой опоре по бул. Леси Украинки, 7-9. Генподрядчик – Ферро Монолит. Заказчик – ПознякиЖилСтрой. До 2016 года компанией владел сын бывшего депутата от Партии Регионов Нвера Мхитаряна, Артур Мхитарян. Позже компания была переписана на Рузанну Каграманян.

На смену ГАСИ в рамках реформы пришла Государственная инспекция архитектуры и градостроительства. С первого же дня ее работы были нюансы. Эксперт по градостроительству Георгий Могильный заявлял, что новая инспекция вносила документы задним числом и путала названия документов. К вечеру 22 сентября ГИАМ выдала уже 125 разрешений. За неполную неделю работы – в полтора-два раза меньше, чем «предсмертные» рекорды ГАСИ.

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