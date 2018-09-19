Насколько вырастет экономика Украины через 5 лет — прогноз МВФ

По прогнозам Международного валютного фонда, украинская экономике к 2023 году вырастет в 1,5 раза

Международный валютный фонд прогнозирует рост украинской экономики.

Согласно прогнозу МВФ, в ближайшие 5 лет ВВП на душу населения в Украине вырастет в 1,5 раза.

По данным МВФ, по состоянию на 2018 год ВВП Украины на душу населения составляет $2,82 тыс. При этом к 2023 году этот показатель может вырасти до $4,22 тыс.

В целом показатель ВВП на душу населения развивающихся стран оценивается в $5,49 тыс., средний по миру – в $11,73 тыс., тогда как развитых стран – в $48,97 тыс. Прогнозируется, что к 2023 году эти показатели будут постоянно расти. Например, ВВП на душу населения в развивающихся странах может вырасти до $7,43 тыс., средний показатель по миру – до $14,49 тыс., а в развитых странах показатель валового внутреннего продукта вырастет до $58,46 тыс.

Что касается ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, то тут МВФ оптимистичней по отношению к Украине. По состоянию на этот год, ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности оценивается в $9,21 тыс, к 2023 году этот показатель, как ожидает МВФ, вырастет до $12,26 тыс.

По данным МВФ, у развивающихся стран этот показатель в этом году составляет $12,51 тыс., у развитых странах -$51,42 тыс. Средний показатель по миру отсутствует. Ожидается, что эти показатели через пять лет составят $16,5 тыс.- для развивающихся стран и $60,29 тыс. — для развитых. Прогноз относительно среднего по миру ВВП на душу населения по паритету покупательной способности отсутствует.

Данные МВФ о ВВП на душу населения по состоянию на 2018 год

Прогноз МВФ о ВВП на душу населения на 2023 год

Данные МВФ о ВВП на душу населения по паритету покупательной способности по состоянию 2018 год

Прогноз МВФ о ВВП на душу населения по паритету покупательной на 2023 год

Ранее сообщалось, что Украина имеет самый низкий ВВП на душу на населения по паритету покупательной способности среди стран на постсоветском пространстве.

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