«Наша продукция им не нужна»: Украинский политик рассказал, как Запад уничтожает экономику Украины — Телеканал Царьград

Фото: globallookpress.com

Украинская продукция на Западе никому не нужна, и в стране взят курс на деиндустриализацию, уничтожающий остатки экономики, считает бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

Запад показал Украине, что ее продукция ему не нужна, и власти страны взяли курс на деиндустриализацию. Об этом рассказал в интервью Царьграду экс-министр транспорта Украины, экс-губернатор Запорожской области и экс-первый заммэра Киева Евгений Червоненко.

Он считает, что все это огромная ошибка. Политик подчеркивает, что категорически против этого, из-за такой политики люди уезжают из страны, а экономика, по сути, уничтожается.

«Запад нам показал, что наша продукция им не нужна, и взят в стране курс на деиндустриализацию. Я категорически против этого. Я категорически против того, чтобы уезжали люди», — сказал Евгений Червоненко в интервью Царьграду.

Выход из ситуации он видит в восстановлении мира и экономических связей с Россией. Политик выражает благодарность российской стороне за то, что она не уподобляется украинским националистам, которые устраивают провокации, останавливая российские автопоезда.

«Мир — это конкуренция, мир — это борьба. Ни Россия, ни Украина не выиграют экономически и морально от продолжения этой войны», — подчеркнул Евгений Червоненко.

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