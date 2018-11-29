«Наша продукция им не нужна»: Украинский политик рассказал, как Запад уничтожает экономику Украины — Телеканал Царьград

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Украинская продукция на Западе никому не нужна, и в стране взят курс на деиндустриализацию, уничтожающий остатки экономики, считает бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.
Запад показал Украине, что ее продукция ему не нужна, и власти страны взяли курс на деиндустриализацию. Об этом рассказал в интервью Царьграду экс-министр транспорта Украины, экс-губернатор Запорожской области и экс-первый заммэра Киева Евгений Червоненко.
Он считает, что все это огромная ошибка. Политик подчеркивает, что категорически против этого, из-за такой политики люди уезжают из страны, а экономика, по сути, уничтожается.
«Запад нам показал, что наша продукция им не нужна, и взят в стране курс на деиндустриализацию. Я категорически против этого. Я категорически против того, чтобы уезжали люди», — сказал Евгений Червоненко в интервью Царьграду.
Выход из ситуации он видит в восстановлении мира и экономических связей с Россией. Политик выражает благодарность российской стороне за то, что она не уподобляется украинским националистам, которые устраивают провокации, останавливая российские автопоезда.
«Мир — это конкуренция, мир — это борьба. Ни Россия, ни Украина не выиграют экономически и морально от продолжения этой войны», — подчеркнул Евгений Червоненко.
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