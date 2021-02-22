«Наша миссия – упрощать онлайн-платежи»

Не каждый успешный в Украине предприниматель сможет повторить свой успех на чужом поле – в стране с иным законодательством, правилами игры, менталитетом. Финтех-предпринимателю Валерии Вагоровской это удалось, и не единожды. В 2014 году она с партнером запустила в Украине сервис по приему платежей для бизнеса Fondy. Сегодня у компании более 14000 клиентов, ее офисы успешно работают не только в Украине, но и в Ирландии, Польше, Словакии и в самом сердце финансового мира – Лондоне. О том, как несколько тысяч бизнесменов начали играть вдолгую, а также – о пережитых локдаунах, проблемах масштабирования и многом другом, мы расспросили Валерию Вагоровскую.

2020 год показал, что важно не только, как ты идешь к успеху, но и как ты реагируешь на трудности. Как реагируете вы?

Знаете, я с детства занимаюсь спортом, а это формирует особое мировоззрение. Наверное, я и в бизнесе – спортсмен. Ставлю цель и иду к ней, хотя этот путь может быть трудным. Недавно спросили: «А вы можете вспомнить какие-то сложные ситуации?» Мне даже смешно стало: «Вы лучше спросите, когда было легко». Это – суть предпринимательства: перед тобой постоянно возникают какие-то новые задачи, которые нужно научиться решать с максимальной пользой для компании и ее клиентов. Да и быть женщиной-СЕО в финтех – тоже вызов и преодоление каких-то стереотипов. Даже в Европе женщин-СЕО в компаниях нашего сектора стало чуть больше только года три-четыре назад.

Как карантин повлиял на вашу работу?

Локдауны очень бьют по общению. Во время карантина становится гораздо тяжелее удерживать дух и мотивацию всего коллектива. Zoom – это, конечно, хорошо, но в это время каждый заперт в своем маленьком мире, варится в своем соку.

У нас нет проблем в выстраивании процессов в диджитале – мы давно работаем через Zoom и трекаем проекты в JIRA. Но все равно остается человеческий фактор. С одной стороны, ехать на работу утром не всегда хочется. Но с другой – там кипит жизнь, происходит много интересного. Все коммуницируют, что-то придумывают, здесь проще настроиться на работу.

Мы приняли для себя решение, что в 2021 году любой наш сотрудник может по желанию работать как в офисе, так и из дома. Все 365 дней. У нас есть возможность встречаться вживую в офисе или делать созвоны. Сейчас самое важное – сохранить здоровье людей, в том числе – и ментальное.

Пандемия заставила многие компании переходить в онлайн. Число ваших клиентов и прибыль в 2020 росли?

Говорить, что онлайн-бизнес у всех пошел в гору, будет неправдой. Да, количество онлайн-магазинов увеличилось. За счет этого вырос общий объем товарооборота. В то же время «упали» целые сегменты. Например, тревел и развлечения. Просели также и сервисы, связанные с этими направлениями – продажи билетов на поезда, самолеты, в кинотеатры, на концерты. Поэтому бизнесы, которые перешли в онлайн, глобально немного компенсировали процент предпринимателей и компаний, которые стали на паузу или ушли с рынка. Но и те, кто остался, просто стараются сейчас выжить.

Конечно, Netflix и Amazon, например, растут. Но если посмотреть на статистику Amazon, можно увидеть, что у них упал средний чек. И это логично: когда ты сидишь дома, у тебя меньше потребностей. Например, какой смысл покупать много новой одежды, если ее некуда надеть?





В это непростое время вы запустили образовательный онлайн- проект для предпринимателей «ИГРА ВДОЛГУЮ». Зачем это вам?

С одной стороны, образовательных марафонов и вебинаров проводится очень и очень много. С другой – мы четко верили, что людям нужно не вдохновение, а hard skills. Когда становишься предпринимателем, узнаешь реальную цену своим знаниям и понимаешь, что рассчитывать нужно в первую очередь на себя самого. А значит, постоянно развивать себя – железное правило. Хоть это и долгий, кропотливый и часто очень скучный процесс, где результат не виден сразу. Потому что бизнес – это игра вдолгую.

Мы придумали этот проект, чтобы дать начинающим бизнесменам то, что действительно будет полезно им в долгосрочной перспективе, а значит, в конечном итоге, и нам, и всему рынку. Это ведь и о «длинных» знаниях, и о том выражении про удочку и рыбу. К счастью, в Киевской школе экономики и Министерстве цифровой трансформации поверили и поддержали нашу идею.

Как оцениваете результат?

Окончательно говорить пока рано, ведь впереди еще финал, в котором будем определять обладателя гранта на полное образование МВА. Но пока что на проект зарегистрировались больше 5 000 человек, около 900 прошло во второй этап. Но самое ценное лично для меня – это больше тысячи(!) отзывов от реальных предпринимателей. Они смотрели наши лекции, проходили тесты и спрашивали, когда будут следующие. Очень многие делали это не из-за приза в финале. Да и, строго говоря, ставить точку мы пока не планируем. Сделали Telegram-канал longbiz, готовим новый интересный контент. Словом, играем вдолгую. Присоединяйтесь!





Как вы сами стали предпринимателем? Как возникла идея создать свой финтех-стартап?

Я много лет проработала в банковской сфере, начинала еще со студенческих времен. Никогда не занималась операционной деятельностью, моей зоной ответственности были корпоративные клиенты, бизнес. А они часто жаловались на бумажную волокиту, очереди и другие неудобства. Я смотрела на опыт европейских банков, работала за рубежом как инвестиционный консультант по финтех-стартапам. И у меня все это время зрела идея создания платежной платформы, которая будет нацелена на бизнес – от крупного до начинающих предпринимателей. Простая система, используя которую они будут думать о своем развитии, а не о специфике и сложности старта проекта и проблемах подключения оплаты. Я – искренний фанат предпринимателей — людей, которые создают что-то новое и, не боясь рисков, идут вперед. И мне очень хотелось внести свою лепту в развитие предпринимательства в Украине.

Тогда я начала искать, с кем же можно реализовать эту идею. В конце 2014 года мы запустили проект вместе с моим единомышленником Андреем Ворониным, который впоследствии стал СЕО компании в Украине, и небольшой командой разработчиков под руководством нашего нынешнего СТО в Украине Максима Козенко.





Андрей Воронин и Валерия Вагоровская

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После первого года работы стало понятно, что украинский рынок электронной коммерции уступает европейскому и в технологическом плане, и в законодательном. Электронная коммерция – это работа без границ. Значит, и нам нужно строить международную компанию.

Миссия Fondy – упрощать жизнь предпринимателей при выходе в онлайн и/или на новые рынки за счет повышения эффективности онлайн-платежей.

В книгах о стартапах часто пишут, что для проекта масштабирование страшнее, чем конкуренты…

Я фокусируюсь не на конкурентах, а на клиентах. Это принципиально. А что касается проблем масштабирования… Да. Мы это прошли и продолжаем проходить.

Когда команда еще маленькая, и вы все сидите в одном кабинете, у вас общее информационное поле, все понимают, что происходит. Когда команда растет, и вас уже человек 20 — собрались, обсудили стратегию и тактику, пошли работать. Потом компания еще больше разрастается, и нужно выстраивать четкую иерархию, коммуникации, прописывать какие-то процессы.

На этом этапе очень важно не уйти в бюрократию. Мы – финтех-компания. Мы не должны превратиться в организацию, где нужно по пять раз что-то подписывать и утверждать. Это убивает время, выматывает нервы, гасит креативность и желание что-то делать. Сотрудник думает: «Не стоит и начинать. Пока я пройду все круги ада со своей идеей… Мне это надо?»

Но сложнее всего, когда компания становится международной. И в ней работают люди, живущие в разных странах и говорящие на разных языках, у них разный культурный код, разная ментальность. При этом у всех – общая задача и должны быть общие профессиональные ценности. Я убеждена, что без общих ценностей даже самые профессиональные люди не станут командой.

И вот здесь я на практике увидела и почувствовала преимущества того, чтобы растить людей внутри компании. Иногда не стоит искать сотрудников со стороны. Возможно есть кто-то из коллег, кто уже дорос до того, чтобы закрыть эту позицию? Да, ему нужно будет чему-то подучиться, но он хорошо знаком с продуктом и всеми процессами внутри. И разделяет ценности компании.

Ну а потом наступает момент, когда ты приезжаешь в офис и понимаешь, что ты уже кого-то из сотрудников не знаешь в лицо, а кто-то не знает тебя…

Как выбирали, на какие рынки выходить, где открывать офисы?

У меня нет команды консультантов, которые выдают готовые решения. Я сама еду на несколько недель-месяцев в страну, знакомлюсь с людьми, изучаю законодательство, сканирую ситуацию по рынку труда и потенциальным клиентам. И определяю, насколько перспективно или неперспективно здесь работать. Была ситуация, когда офис пришлось закрыть. Проанализировали ситуацию, учли этот опыт, пошли дальше.





В дальнейшем вы собираетесь концентрироваться на одном продукте или развивать другие сервисы?

Прежде всего, мы планируем расширять наши рынки. Как можно глобальнее. Финальная цель – когда-нибудь – Марс. Хотя, почему финальная? К тому времени, надеюсь, подтянутся другие перспективные рынки (смеется – прим.ред.)

А пока планируем запуск дополнительного продукта, который сделает работу с платежным потоком гораздо проще. Конечно, обсуждаем и другие инновационные продукты, но все они – в финтех-сфере.

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