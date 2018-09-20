Наша компания инвестировала в экономику Украины 520 миллионов долларов, — Саймон Уэлфорд

Инновационные технологии проникают во все сферы жизни современного человека, даже в те, которые столетиями считались неизменными. Практически у всех людей употребление табака неизменно ассоциируется с огнем и густым дымом с резким запахом. Но, похоже этот стереотип отходит в прошлое, вместе со всеми побочными продуктами горения, которые неизменно сопровождают сгорание табака.

На рынке Украины появилось новое устройство, позволяющее использовать табак без его сжигания и, соответственно, с гораздо меньшим выделением вредных веществ и смол. Этот продукт 20 сентября презентовала в Киеве компания «Бритиш Американ Тобакко Украина». Подробнее о нем рассказал генеральный директор «Бритиш Американ Тобакко Украина» Саймон Уэлфорд.

— Наша компания работает на рынке Украины уже 25 лет. Мы пришли в Украину в начале ее независимости и купили устаревший завод в Прилуках. А сегодня, после поведения полной модернизации, это одна из самых лучших, высокотехнологичных фабрик не только в Украине, но и в мире. Когда мы начинали, коллектив компании состоял из 10 человек, а сегодня у нас 1100 сотрудников. Наша компания инвестировала в экономику Украины 520 миллионов долларов и сейчас является крупнейшим частным налогоплательщиком в стране. Мы продолжаем инвестировать не только деньги, но и новейшие технологии. Теперь мы перестаем быть исключительно табачной компанией. Мы превращаемся в электронную компанию, производящую инновационные устройства для разогрева табака под названием glo.

Это устройство служит для действий, схожих с курением, но с гораздо меньшим риском для здоровья. Устройство glo нагревает специальный продукт, но при этом не происходит возгорания. Пользователь получает пар с запахом табака, но без огня, клубов дыма, пепла, неприятного запаха вокруг и выделения смол. Ведь по мнению ученых, именно при сгорании происходит выделение смол вместе с дымом.

Glo — очень простое в использовании устройство. Оно имеет всего одну кнопку, выполняющую все функции. Одного заряда аккумулятора хватает для использования устройства 30 раз. Украина — десятый рынок в мире, где мы запускаем glo. Это говорит об уверенности нашей компании в Украине и желании и дальше инвестировать в ее экономику.

О научных исследованиях в этой сфере на презентации рассказал главный научный директор «Бритиш Американ Тобакко» Крис Проктор.

— Мы на протяжении четырех лет разрабатывали и исследовали продукт glo. В его основе лежит новая концепция, — создание системы табачных продуктов с уменьшенным риском для здоровья человека. Для этого, вместо сгорания используется разогрев табака. Дело в том, что температура на конце горящей сигареты достигает 600 градусов. Именно при такой высокой температуре происходит активное выделение смол и канцерогенов. А веди именно они, а не никотин, наносят наибольший вред организму человека. При нагревании специального продукта в устройстве glo температура поднимается не выше 240 градусов, что позволяет выделить только никотин, но без всех остальных побочных продуктов, выделяемых при горении. Мы проводили множество различных химических и биологических исследований и экспериментов. Их результаты показали, что пользователи glo получают на 90−95% меньше вредных веществ, чем те, кто курит обычные сигареты. Но человек должен сам выбирать, курить ли ему сигареты, использовать ли устройство для разогрева табака, или вовсе отказаться от любой табачной продукции, — подчеркнул ученый.

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