Население Украины сократилось еще на 200 тысяч человек — РБК-Украина

Иллюстративное фото (УНИАН)

Госстат обнародовал данные о сокращении населения Украины за 11 месяцев 2018 года

Численность наличного населения Украины в течение января-ноября 2018 года уменьшилась на 208,8 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 декабря 2018 года составляла 42177,6 тысяч человек.

ukrstat.gov.ua

«Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших — 58 рожденных», — отмечается в сообщении.

Напомним, Международный валютный фонд оценивает количество трудовых мигрантов из Украины в 2-3 млн человек. Как отмечается в обзоре МВФ, экономика Украины сталкивается с серьезными проблемами. Рост ее недостаточен, чтобы восстановить уровень доходов, потерянный во время кризиса, а также достичь результата, сопоставимого с другими странами региона.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.

В Национальном банке прогнозируют в 2019 году стабилизацию количества трудовых мигрантов из Украины на уровне 2018 года.

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