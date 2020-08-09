НАСА планирует пригнать к Земле астероид, состоящий из золота и платины. После этого произойдет переоценка ценностей

Между Марсом и Юпитером летает астероид, целиком состоящий из драгоценных металлов и железа. Его стоимость в 150 тысяч раз превышает размер мировой экономики человечества. НАСА устроит экспедицию с целью изучить возможность доставить астероид на Землю. Об этом пишет «Популярная механика».

Ученые считают, что астероид целиком состоит из железа, золота, платины, меди, кобальта, иридия и рения.

НАСА планирует отправить исследовательский аппарат к астероиду «16 Психея». Примерная стоимость астероида оценивается в 10 тыс квадриллионов долларов (1 квадриллион = 1 тысяче триллионов). Представьте, что вся мировая экономика сейчас оценивается в 74 триллиона долларов.

НАСА изучит возможность доставить этот астероид на Землю. После этого произойдет переоценка ценностей – золото и платина будут стоить на Земле не дороже пластмассы.

Исследовательский аппарат отправится с Земли в 2022 году, астероида он достигнет через четыре года. Таким образом, в 2026 году НАСА начнет изучать возможность, как пригнать этот астероид к нашей планете.

Астероид был отрыт еще в 19 веке, однако только недавно в НАСА заинтересовались им всерьез, когда изучили состав этого объекта.

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