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NASA отложили запуск частично изготовленной в Днепре ракеты-носителя

Политика 15 Ноя 2018
NASA отложили запуск частично изготовленной в Днепре ракеты-носителя
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NASA перенесли дату запуска ракеты-носителя «Антарес» имеющий доставить на орбиту грузовой корабль с научным оборудования для международной космической станции

NASA перенесли дату запуска ракеты-носителя «Антарес»

Об этом говорится в сообщении конструкторского бюро «Южное»,передает  «ДС» со ссылкой на Depo.Днепр.

«Из-за неблагоприятный прогноз погоды пуск РН» Антарес «с грузовым кораблем» Сигнус «перенесено на 16 ноября, на 11:23 по киевскому времени», — говорится в сообщении.

Грузовой корабль Cygnus должен доставить научное оборудование на международную космическую станцию.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что на осень 2018 года был запланирован пуск трех ракет, созданных при участии Украины.

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