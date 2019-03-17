Народное ополчение — символ единства Приднестровья — Новости политики, Новости Европы — EADaily

В Приднестровье 17 марта отметили День народного ополчения. Указ об утверждении этой даты в качестве государственного праздника накануне подписал президент республики Вадим Красносельский.

По этому случаю в Тирасполе прошел митинг. Память павших товарищей участники мероприятия почтили минутой молчания (в боях за независимость Приднестровья погибли 232 ополченца, 211 были ранены, более 100 скончались от последствий ранений).

Напомним, Народное ополчение ПМР было учреждено 17 марта 1992 года указом первого президента ПМР Игоря Смирнова во время вооружённой агрессии Молдавии «для защиты суверенитета, независимости, территориальной целостности республики, прав и свобод её граждан». Первыми в ряды Народного ополчения влились ранее созданные рабочие отряды, насчитывавшие более 20 тысяч человек. В короткий срок штабом Народного ополчения были сформированы шесть батальонов в Тирасполе, четыре — в Бендерах, два — в Рыбнице и по одному батальону в Каменке и Парканах.

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Первый президент ПМР, выступая на митинге, подчеркнул важность сохранения истории Народного ополчения республики и необходимость передачи его опыта молодому поколению.

«Ополченцы защищали свой народ, свое право жить на этой земле. Обо всем этом нужно рассказывать молодёжи», — казал Смирнов.

По словам Красносельского, необходимость создания народного ополчения «доказала сама история не только Приднестровья, но и нашей большой родины России».

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«Именно путём создания народного ополчения когда-то Минин и Пожарский сумели остановить интервенцию против России. Именно путём народного ополчения советский народ выиграл Великую Отечественную войну. Когда с правого берега пошла агрессия на Приднестровье, именно народ встал на защиту нашей родины. Это была его свободная воля», — отметил Красносельский.

По словам главы ПМР, «прошлым жить нельзя, но нужно учесть его уроки», поэтому в текущем диалоге с Кишинёвом по молдавско-приднестровскому урегулированию приоритетным для приднестровских властей является решение вопросов, «от которых зависит жизнь простых людей».

«Народное ополчение всегда будет символом единства приднестровцев перед лицом испытаний, братства, верности и долга перед своим Отечеством, примером любви к родному краю, мужества, героизма и самопожертвования», — заключил Вадим Красносельский.

Завершила митинг церемония возложения цветов на Мемориале боевой славы в центре приднестровской столицы.





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