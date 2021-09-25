Народ Латвии должен обороняться от своей власти! О чем писали латышские СМИ

https://lv.sputniknews.ru/20210925/narod-latvii-dolzhen-oboronyatsya-ot-svoey-vlasti-o-chem-pisali-latyshskie-smi-18568728.html

Народ Латвии должен обороняться от своей власти! О чем писали латышские СМИ

Народ Латвии должен обороняться от своей власти! О чем писали латышские СМИ

Латвия снова стоит на пороге национальной катастрофы. Латыши — умные и хорошие, но робкие и стыдливые. Иностранным банкам плевать на Латвию и ее будущее 25.09.2021, Sputnik Латвия

2021-09-25T15:29+0300

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РИГА, 25 сен — Sputnik. Под драматическим и даже провокационным заголовком «Вставай, страна не огромная: народ Латвии должен обороняться от своей власти!» публикует свою статью на Pietiek.com Артис Леиньш.Что примечательно, обороняться он призывает от своего же правительства. В качестве причин упоминает увольнения непривитых, закрытие бизнеса, снижение налоговых поступлений, всеобщий хаос и разрушение, которые станут результатом только что объявленных властями новых ограничений в связи с COVID-19. Премьер Кариньш обещал, что с 1 ноября нахождение внутри помещений без сертификата о вакцинации будет запрещено, это серьезно?Есть ли у народа право на самооборону?Если на пресс-конференции 21 сентября, где это было сказано, присутствовали бы журналисты, которые не едят у властей с рук, тогда тоталитарной секте коалиции пришлось бы ответить на многие вопросы Но их приходится задавать здесь, на портале. Других СМИ нет, а ложь в LTV и Латвийском радио мы оплачиваем сами из своих карманов.Автор напоминает, что при нагрузке на больницы в размере 194 пациентов с ковидом уже поднята паника о перегрузке больниц. Хотя в прошлом году с 1200 пациентами такой паники не было. Или мы что-то пропустила? Какая из больниц была разрушена?Неужели из тех 4 миллиардов не было возможности выделить 100 миллионов и быстро отстроить изолированный ковид-госпиталь на 1500 мест? Крышуемый «Единством» картель построил бы его за три месяца! Эти 100 миллионов позволили бы не закрывать экономику, не платить пособия, лечить именно больных, а не терроризировать здоровых!И в добавок в прошлом году ситуация усугублялась тем, что привитых не было, сегодня же вакцинированных больше 40%. Как тогда в больницах может не хватить мест? Или таким образом Кариньш отрицает чудодейственность вакцины?Далее автор утверждать, что цели и задачи узурпирующих власть определяют вовсе не реальная ситуация и интересы государства, но команды «сверху» со стороны внешних центров управления. Таким образом Кабинет министров угрожает внутренней безопасности страны, а методы его работы и мотивация должны быть расследованы структурам госбезопасности.Леинье прошелся и по НАТО, который проиграл бедуинам, однако храбро защищает Латвию от России. По США и Европе, истинная ценность для которых — слитки золота в сейфах. Но все это не важно, надо верить тому, что тебе скажут. Даже тогда, когда в Австралии по людям стреляют резиновыми пулями во имя их же здоровья.Власть — вне законаЛеишьш настаивает: сейчас надо понять, что мы находимся перед лицом национальной катастрофы. Мировая экономика сознательно разрушена, саботаж подействовал на логистику и на цены. Хочешь мира — готовься с войне! Последствия ковидной аферы тяжелы, но они — меньшая часть наших проблем. Рост цен на продукты, электричество и газ вызваны искусственно и их результатом будет «темнозимье». По мысли автора, эскалация хаоса, по видимому, будет достигнута с помощью отключения электричества, которое станет жирной точкой в серии всех несчастий.Однако у латышского народа есть право на самооборону, утверждает автор. Если эта власть коррумпирована иностранцами, тогда народу надо брать судьбу в свои руки, организовывать региональные самоуправления, которые станут отвечать за безопасность, резервы продовольствия и обеспечение вещами первой необходимости.Латвийские границы надо охранять по всему периметру, срочно надо создать альтернативные платежные средства, взять под охрану активы, чтобы предотвратить попытки уходящей власти распродать или заложить стратегические предприятия и объекты инфраструктуры. Сократить или отменить вовсе налог на недвижимость, ибо это главный инструмент глобалистов и их прислужников, чтобы оторвать латышей от их земли. Защитить детей, защитить пожилых людей и мудрых людей, которые еще знают, как функционирует нормальный мир, а из семян вырастают побеги.Наконец, необходимо произвести срочную люстрацию, вымести с ответственных постов тех, у кого двойное гражданство и тех, кто сотрудничает с структурами Сороса. «Власть — вне закона» Времени больше нет. Настоящая Атмода грядет. И она неизбежна, так как дремлющих разбудят голод и резиновые дубинки, заканчивает Леиньш на высокой ноте гражданского пафоса.Латыши — умные, но стыдливыеУмные, сердечные, но патологически стыдливые. Профессор Анцане описала сильные и слабые стороны латышей в программе Латвийского радио Monopols, пишет Lsm.lv.В Латвии много умных и настойчивых людей, но детский опыт повредил самооценку многих, вызывая патологическое чувство стыда и вины, поделилась своими мыслями профессор, врач-психотерапевт Гунта Анцане.Латыши отличаются большим упрямством и настойчивостью. «Многие люди умны, многие также добросердечны, что еще более ценно. Но проблема у нас в уважении», — отметил Анкане.Профессор объяснила отсутствие уважения тяжелым прошлым латышского народа — у людей, которые с раннего возраста не чувствовали уважения к себе, развивается нарушение самооценки и самоуважения.О сниженной самооценке свидетельствует фраза «это всего лишь мое личное мнение», которую часто можно услышать в публичной сфере, тем самым принижая то, что человек говорит, как будто это не имеет никакого значения.Профессор Анцане отметила, что это можно было бы воспринимать с улыбкой, если бы это не было так трагично. Она подчеркнула, что любое мнение, будь то опубликованное в книге или высказанное устно, является чьим-то личным мнением.Дефицит гордостиНеуверенность в себе, характерная для латышей, также проявляется в постоянных извинениях и оправданиях. Это показывает, что люди испытывают ненормальное количество вины и стыда, что идет рука об руку с ощущением того, что они плохие.»К сожалению, латыши страдают от ненормального количества страха, стыда и вины. Я даже не хочу комментировать смирение и покорность.Чтобы сделать это менее болезненным для себя, люди любят называть это «вежливостью». На уровне индивида это чаще всего выражается в том, что человек добровольно соглашается прожить свою единственную жизнь так, как хотят другие», — говорит профессор Анцане.Психотерапевт объяснила патологическое чувство стыда детством. Одна вещь, которую многие родители еще не поняли, заключается в том, что для детей очень важно чувствовать уважение к себе».»Это тема, которая заставляет нас признать, что нам еще многое предстоит сделать, чтобы чувствовать себя хорошо, провести те тонкие грани между, например, смирением и порядочностью, между надменной гордостью и гордыней. Нам очень не хватает гордости», — сказала профессор.Другой недостаток заключается в том, что мы не умеем радоваться: «Мы боимся радоваться, мы очень хорошие критики, потому что там невозможно ошибиться. Вы всегда можете сказать, что что-то было не совсем правильно, потому что ничто не бывает идеальным — ни театральное представление, ни певец, ни оратор», — размышляет профессор.»У нас критически-негативное мышление, в то время как призыв к образованным людям по-прежнему заключается в том, чтобы быть критически-аналитическими мыслителями. Мы не умеем критически анализировать, мы критически негативно мыслим», — отметила Анцане.Ацане добавила, что критически мыслящие аналитики увидят слабые стороны, но они также увидят и сильные стороны. Они будут хвалить вас за то, как хорошо вы это сделали и как хорошо у вас получилось. И как прекрасно вы выглядите сегодня, в конце концов. Я не имею в виду комплиментщиков, я называю их фруктовыми мухами. Это огромная патология.Латвия не интересует»Будущее их не интересует», — Diena поднимает вопрос крайне низкого уровня кредитования со стороны коммерческих банков Латвии.»Это привносит с собой слабейший экономический рост, меньше хорошо оплачиваемых рабочих мест, не реализованные возможности развития и худшие стартовые позиции предпринимателей в борьбе с другими государствами».Практику банков критикует даже руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте. «В пятилетие до финансового кризиса экономика Латвии росла в среднем на 10% в год, но за время пяти лет до пандемии среднегодовой рост был только около 3%. Портфель кредитов банков Эстонии для предприятий в июле сего года, по сравнению с январем 2015 года, вырос на 20%, а Литвы — на 7%. Тем временем объем кредитов, выданных предприятиям Латвии упал на пятую часть или 21,2%. Ставки кредитных процентов в Балтийских государствах одни из наивысших в ервозоне (почти вдвое выше, чем в еврозоне в среднем), что, по мыслям Руткасте, нельзя объяснить ни расходами банков на финансирование, ни различиями кредитных рисков».»Политику некредитования, — продолжает Diena, — иностранные коммерческие банки в Латвии применяют в момент, когда, благодаря монетарной политике Европейского Центрального банка им обеспечены исторически рекордно большие деньги. В результате наше государство нисколько не ощущает стимулирующего эффекта чрезвычайных мероприятий ЕЦБ, попав в условия неравноправной конкуренции с другими государствами еврозоны… Кажется однако, что скорее руководители иностранных банков в Латвии такую стратегию выбрали как легчайший путь получения прибыли, игнорируя объективные надобности народного хозяйства. Будущее их не интересует, важно сегодня акционерам предъявить хорошие результаты деятельности. В свою очередь правительство Латвии многое сделало, чтобы такой политике посодействовать, — как борясь с местным банковским капиталом, так вводя необычно строгие требования предотвращения отмывания денег.

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https://lv.sputniknews.ru/20210824/zvuchit-kak-rugatelstvo-latyshi-ischut-nazvanie-dlya-latviyskikh-russkikh-18149282.html

https://lv.sputniknews.ru/20210725/latyshi-bolshe-ne-umeyut-upravlyat-mashinami-a-stranoy-17712638.html

https://lv.sputniknews.ru/20201112/Peregiby-na-mestakh-Seym-ispravlyaet-posledstviya-kapremonta-bankovskoy-sistemy-14659669.html

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новости латвии, латвия, банк латвии, латыши

РИГА, 25 сен — Sputnik. Под драматическим и даже провокационным заголовком «Вставай, страна не огромная: народ Латвии должен обороняться от своей власти!» публикует свою статью на Pietiek.com Артис Леиньш.

Что примечательно, обороняться он призывает от своего же правительства. В качестве причин упоминает увольнения непривитых, закрытие бизнеса, снижение налоговых поступлений, всеобщий хаос и разрушение, которые станут результатом только что объявленных властями новых ограничений в связи с COVID-19.

Премьер Кариньш обещал, что с 1 ноября нахождение внутри помещений без сертификата о вакцинации будет запрещено, это серьезно?

Есть ли у народа право на самооборону?

Если на пресс-конференции 21 сентября, где это было сказано, присутствовали бы журналисты, которые не едят у властей с рук, тогда тоталитарной секте коалиции пришлось бы ответить на многие вопросы Но их приходится задавать здесь, на портале. Других СМИ нет, а ложь в LTV и Латвийском радио мы оплачиваем сами из своих карманов.

Из-за обязательной вакцинации Даугавпилсскую больницу придется закрыть

Автор напоминает, что при нагрузке на больницы в размере 194 пациентов с ковидом уже поднята паника о перегрузке больниц. Хотя в прошлом году с 1200 пациентами такой паники не было. Или мы что-то пропустила? Какая из больниц была разрушена?

Неужели из тех 4 миллиардов не было возможности выделить 100 миллионов и быстро отстроить изолированный ковид-госпиталь на 1500 мест? Крышуемый «Единством» картель построил бы его за три месяца! Эти 100 миллионов позволили бы не закрывать экономику, не платить пособия, лечить именно больных, а не терроризировать здоровых!

И в добавок в прошлом году ситуация усугублялась тем, что привитых не было, сегодня же вакцинированных больше 40%. Как тогда в больницах может не хватить мест? Или таким образом Кариньш отрицает чудодейственность вакцины?

Далее автор утверждать, что цели и задачи узурпирующих власть определяют вовсе не реальная ситуация и интересы государства, но команды «сверху» со стороны внешних центров управления. Таким образом Кабинет министров угрожает внутренней безопасности страны, а методы его работы и мотивация должны быть расследованы структурам госбезопасности.

Леинье прошелся и по НАТО, который проиграл бедуинам, однако храбро защищает Латвию от России. По США и Европе, истинная ценность для которых — слитки золота в сейфах. Но все это не важно, надо верить тому, что тебе скажут. Даже тогда, когда в Австралии по людям стреляют резиновыми пулями во имя их же здоровья.

Власть — вне закона

Леишьш настаивает: сейчас надо понять, что мы находимся перед лицом национальной катастрофы. Мировая экономика сознательно разрушена, саботаж подействовал на логистику и на цены. Хочешь мира — готовься с войне!

Последствия ковидной аферы тяжелы, но они — меньшая часть наших проблем. Рост цен на продукты, электричество и газ вызваны искусственно и их результатом будет «темнозимье». По мысли автора, эскалация хаоса, по видимому, будет достигнута с помощью отключения электричества, которое станет жирной точкой в серии всех несчастий.

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Однако у латышского народа есть право на самооборону, утверждает автор. Если эта власть коррумпирована иностранцами, тогда народу надо брать судьбу в свои руки, организовывать региональные самоуправления, которые станут отвечать за безопасность, резервы продовольствия и обеспечение вещами первой необходимости.

Латвийские границы надо охранять по всему периметру, срочно надо создать альтернативные платежные средства, взять под охрану активы, чтобы предотвратить попытки уходящей власти распродать или заложить стратегические предприятия и объекты инфраструктуры.

Сократить или отменить вовсе налог на недвижимость, ибо это главный инструмент глобалистов и их прислужников, чтобы оторвать латышей от их земли. Защитить детей, защитить пожилых людей и мудрых людей, которые еще знают, как функционирует нормальный мир, а из семян вырастают побеги.

Наконец, необходимо произвести срочную люстрацию, вымести с ответственных постов тех, у кого двойное гражданство и тех, кто сотрудничает с структурами Сороса. «Власть — вне закона» Времени больше нет. Настоящая Атмода грядет. И она неизбежна, так как дремлющих разбудят голод и резиновые дубинки, заканчивает Леиньш на высокой ноте гражданского пафоса.

Латыши — умные, но стыдливые

Умные, сердечные, но патологически стыдливые. Профессор Анцане описала сильные и слабые стороны латышей в программе Латвийского радио Monopols, пишет Lsm.lv.

В Латвии много умных и настойчивых людей, но детский опыт повредил самооценку многих, вызывая патологическое чувство стыда и вины, поделилась своими мыслями профессор, врач-психотерапевт Гунта Анцане.

Латыши отличаются большим упрямством и настойчивостью. «Многие люди умны, многие также добросердечны, что еще более ценно. Но проблема у нас в уважении», — отметил Анкане.

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Профессор объяснила отсутствие уважения тяжелым прошлым латышского народа — у людей, которые с раннего возраста не чувствовали уважения к себе, развивается нарушение самооценки и самоуважения.

О сниженной самооценке свидетельствует фраза «это всего лишь мое личное мнение», которую часто можно услышать в публичной сфере, тем самым принижая то, что человек говорит, как будто это не имеет никакого значения.

Профессор Анцане отметила, что это можно было бы воспринимать с улыбкой, если бы это не было так трагично. Она подчеркнула, что любое мнение, будь то опубликованное в книге или высказанное устно, является чьим-то личным мнением.

Дефицит гордости

Неуверенность в себе, характерная для латышей, также проявляется в постоянных извинениях и оправданиях. Это показывает, что люди испытывают ненормальное количество вины и стыда, что идет рука об руку с ощущением того, что они плохие.

«К сожалению, латыши страдают от ненормального количества страха, стыда и вины. Я даже не хочу комментировать смирение и покорность.

Чтобы сделать это менее болезненным для себя, люди любят называть это «вежливостью». На уровне индивида это чаще всего выражается в том, что человек добровольно соглашается прожить свою единственную жизнь так, как хотят другие», — говорит профессор Анцане.

Психотерапевт объяснила патологическое чувство стыда детством. Одна вещь, которую многие родители еще не поняли, заключается в том, что для детей очень важно чувствовать уважение к себе».

«Это тема, которая заставляет нас признать, что нам еще многое предстоит сделать, чтобы чувствовать себя хорошо, провести те тонкие грани между, например, смирением и порядочностью, между надменной гордостью и гордыней. Нам очень не хватает гордости», — сказала профессор.

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Другой недостаток заключается в том, что мы не умеем радоваться: «Мы боимся радоваться, мы очень хорошие критики, потому что там невозможно ошибиться. Вы всегда можете сказать, что что-то было не совсем правильно, потому что ничто не бывает идеальным — ни театральное представление, ни певец, ни оратор», — размышляет профессор.

«У нас критически-негативное мышление, в то время как призыв к образованным людям по-прежнему заключается в том, чтобы быть критически-аналитическими мыслителями. Мы не умеем критически анализировать, мы критически негативно мыслим», — отметила Анцане.

Ацане добавила, что критически мыслящие аналитики увидят слабые стороны, но они также увидят и сильные стороны. Они будут хвалить вас за то, как хорошо вы это сделали и как хорошо у вас получилось. И как прекрасно вы выглядите сегодня, в конце концов. Я не имею в виду комплиментщиков, я называю их фруктовыми мухами. Это огромная патология.

Латвия не интересует

«Будущее их не интересует», — Diena поднимает вопрос крайне низкого уровня кредитования со стороны коммерческих банков Латвии.

«Это привносит с собой слабейший экономический рост, меньше хорошо оплачиваемых рабочих мест, не реализованные возможности развития и худшие стартовые позиции предпринимателей в борьбе с другими государствами».

Практику банков критикует даже руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте. «В пятилетие до финансового кризиса экономика Латвии росла в среднем на 10% в год, но за время пяти лет до пандемии среднегодовой рост был только около 3%. Портфель кредитов банков Эстонии для предприятий в июле сего года, по сравнению с январем 2015 года, вырос на 20%, а Литвы — на 7%.

Тем временем объем кредитов, выданных предприятиям Латвии упал на пятую часть или 21,2%. Ставки кредитных процентов в Балтийских государствах одни из наивысших в ервозоне (почти вдвое выше, чем в еврозоне в среднем), что, по мыслям Руткасте, нельзя объяснить ни расходами банков на финансирование, ни различиями кредитных рисков».

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«Политику некредитования, — продолжает Diena, — иностранные коммерческие банки в Латвии применяют в момент, когда, благодаря монетарной политике Европейского Центрального банка им обеспечены исторически рекордно большие деньги. В результате наше государство нисколько не ощущает стимулирующего эффекта чрезвычайных мероприятий ЕЦБ, попав в условия неравноправной конкуренции с другими государствами еврозоны…

Кажется однако, что скорее руководители иностранных банков в Латвии такую стратегию выбрали как легчайший путь получения прибыли, игнорируя объективные надобности народного хозяйства. Будущее их не интересует, важно сегодня акционерам предъявить хорошие результаты деятельности. В свою очередь правительство Латвии многое сделало, чтобы такой политике посодействовать, — как борясь с местным банковским капиталом, так вводя необычно строгие требования предотвращения отмывания денег.





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